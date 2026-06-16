何猷君儿子贵族幼稚园毕业天价学费曝光  四太梁安琪现身  何广燊同古巨基大仔系同班同学？

赌王四房儿子何猷君早前与太太奚梦瑶在法国古堡补办完梦幻婚礼后，近日已火速返港，原来是为了出席长子何广燊（Ronaldo）的幼稚园毕业典礼。何猷君对儿子的毕业礼极度重视，当日以一身白色衬衫搭配西装、领带的正式打扮盛装现身，宛如「霸道总裁」开家长会，他更作为家长代表上台发言。而四太梁安琪亦有亲临现场见证爱孙的重要时刻，可见何家对何广燊的教育与成长十分关注。

何猷君出席儿子毕业礼四太也在场

在网上曝光的现场画面中，何猷君与母亲四太及一对子女拍下了温馨的家族合照。照片中西装革履的何猷君父爱满溢，紧紧抱著4岁多的女儿Romee；而为了毕业礼特地做过发型、穿着表演服装的何广燊，则乖巧地站在笑容灿烂的嫲嫲四太身前。何猷君在台上致辞时，大屏幕更惊喜曝光了他儿时就读该校的珍贵画面，上演两代同校的温馨时刻，他亦感谢母校为一家人留下了快乐的回忆。

相关阅读：何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱

古巨基周励淇上台表演

这场毕业典礼不仅有豪门气派，现场更是星光熠熠，被参与的家长笑称「毕业典礼变追星现场」。同场出席的还有歌手古巨基和艺人周励淇（Niki），预计两人的儿子同样是应届毕业生，二人更直接上台献唱。

何猷君儿子和古巨基儿子是同学？

其中，古巨基穿着夺目的萤光色服装在台上卖力演唱时，身旁还有一群可爱的小朋友为他伴舞，气氛相当欢乐。眼尖的网民更发现，伴舞的小朋友中竟然有何猷君儿子何广燊的身影。由于古巨基的长子古晋匡（Kuson）与何广燊同样是2019年出生，加上同台互动的缘分，不少网民纷纷猜测何广燊与古晋匡极有可能是同班同学，令人大感惊喜。

贵族幼稚园每年学费逾十万

据悉，这所汇聚了众多星二代的学校，正是香港著名的贵族学校——香港铜锣湾维多利亚幼儿园。该校教学质素备受肯定，公开资料显示，该幼稚园每年的学费以及三餐等各种杂费开销高达10万港元以上（年龄段从2岁开始计算）。这意味著整个幼稚园生涯读下来，所需费用保守估计不少于40万港元。

相关阅读：古巨基母亲节晒半岁细仔近照 肥嘟嘟眼仔睩睩超可爱 年初再迎一子老婆57岁诞B曾掀热议