陈敏儿离世｜TVB明晚重播《猎鹰》悼念  跟刘德华44年挚友缘  最后合照互望极感人

资深艺人、前TVB八十年代当家花旦陈敏儿于6月12日因病离世，消息传出后震惊演艺圈，大批网民及影迷深表惋惜。为与观众一同怀念这位一代花旦，无线电视（TVB）宣布将于明晚（17日）起，深夜11时55分的时段重播由陈敏儿与刘德华主演的1982年经典剧集《猎鹰》。这部被誉为无法超越的集体回忆之作，除了奠定陈敏儿当家花旦的地位，更见证了她与天王刘德华一段长达44年的深厚情谊。

陈敏儿刘德华担正《猎鹰》经典

《猎鹰》是陈敏儿与刘德华首度担正做男、女主角的剧集，同剧演员阵容强大，包括叶德娴、刘兆铭、刘江、曾庆瑜，以及饰演陈敏儿弟弟的梁朝伟。剧中陈敏儿与刘德华饰演一对青梅竹马的警校情侣——江大伟及王嘉琦。由前半段在警察学堂中的甜蜜互动，到后来江大伟奉命担任卧底自甘堕落，令不知情的嘉琦大受打击，两人展开了一场极为虐心的情感对峙，双方的精彩演绎至今仍留在观众心中。

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陈敏儿刘德华演唱会遥望互动

两人在《猎鹰》结缘后，一直保持著难能可贵的情谊。就在去年刘德华的香港演唱会尾场，陈敏儿亦是座上客。她曾在社交平台上分享当晚的感人瞬间，透露两人在会场内虽然相隔一段距离，但凭借眼神接触，瞬间唤起了无数青春回忆。

陈敏儿被刘德华感动落泪

陈敏儿当时发文写道：「台上台下的遥望，那么远，这么近，心灵连接上了，那份共振共鸣大家都感受到了，所以感动。」她更透露，刘德华在台上发现了她后，便一直看著她唱了接近1分钟，最后更加上一句「I love you」。这份超越言语的深情交流，让陈敏儿大为触动，直言：「我的眼睛和内心都不禁变得热热的……」

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陈敏儿忆刘德华活力十足

回忆起当年拍摄《猎鹰》的日子，陈敏儿指虽然在黄竹坑警察学校烈日当空下拍摄非常辛苦，但因为这位「百厌」师弟而充满欢乐。陈敏儿是无线艺训班第八期学员，比第十期的刘德华早出道，她曾大爆华仔当年私下极度活泼的一面：「他总是有无穷的精力，明明是没有他的镜头，可以休息一下；他却走去跟汽车赛跑……他是我见过最好玩的男艺员。」

陈敏儿忆刘德华好百厌

陈敏儿更笑指当年的华仔充满童心，会变魔术逗她开心，更向她表演「瞬间变单眼皮」的绝技，甚至教她拿化妆间的喷发胶来玩喷火。不过，最令敏儿姐佩服的是华仔的专业：「一直玩得那么疯；可是一开拍时，要流泪就马上流泪，当时实在有被这个师弟吓到。」

陈敏儿刘德华藏真挚「兄弟情」

这段横跨逾四十载的情谊，陈敏儿曾形容为一份真挚的「兄弟情」。她曾在翻看剧照时感叹：「发现我俩眉宇之间流露的尽是一份兄弟情……是的，兄弟，我知你懂我，谢谢你，爱你！」如今敏儿姐虽然已经告别尘世，但她与华仔在萤幕上留下的经典身影，以及这份温暖的友谊，将透过重播的《猎鹰》再次与观众重温，永远留在大家心中。