关之琳零滤镜真实颜值变异惊人？  网民叹五官斧凿痕迹明显：之前不是这样子

现年63岁的「大美人」关之琳，近年虽大幅减少影视作品，但身家丰厚的她生活依然养尊处优，专注享受人生。近日关之琳现身内地商业活动，曝光的影片引发网民热烈讨论。

关之琳零赘肉身材一流

从影片可见，关之琳在内地人气依然高企，她甫现身，即获得大批员工在红地毯两旁列队欢迎，众人情绪高昂，纷纷举起手机拍摄，并大喊「欢迎关之琳」、「女神」，场面墟冚。关之琳当日化上精致妆容，穿上一件时尚的驼色拼色阔身剪裁上衣，配衬黑色长裤及高跟鞋，虽然衣着较为密实，但仍可见其身材保养得宜，一双长腿在镜头下更显修长，毫无赘肉，尽显巨星风范。

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关之琳被指五官斧凿痕迹明显

不过，网民对她最新的颜值状态却有不同看法。有网民大赞她「保养得真好」、「这个老板娘的脸也太抗打了」；但亦有不少网民认为，她脸上虽不见皱纹，五官却有明显的斧凿痕迹，苹果肌异常突出，导致面部肌肉及表情看起来相当僵硬、不自然，感叹「都肿成那样了」、「医美了，之前出镜不是这样子」。更有网民抵死地表示「像留长发的蔡明」、「女明星的最终归宿都是蔡明，男明星最终归宿是赵本山」，可见网民对昔日女神的容貌变化感到相当惋惜。

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