「视后」江美仪降格拍内地短剧 与新生代合作谦称「初哥」 TVB新剧被逼演吴卓羲妈妈

54岁的江美仪入行30多年，并于2022年凭TVB剧集《下流上车族》成功赢得视后宝座，演技实力备受肯定。近年她不断寻求突破，不仅继续为TVB效力，更积极开拓全新演艺跑道，近日她分享自己到内地拍摄短剧的花絮，她贵为「影后」却谦虚以「短剧初哥」自居，她更自豪表示完全未有受到拍摄《试真D》影响，现时在横店开工外，还认识了年青靓仔男主角刘润洺，与对方的狗狗玩得很开心，乐在其中。

江美仪谦称短剧初哥

近日江美仪在社交平台上以「试真D跟顶流拍短剧是怎么样？」为题，分享了自己首次拍摄内地短剧《首辅娇娘》的宝贵经验，并上载了多张与剧组演员的开心合照。从相片中可见，江美仪换上一身精致的古装扮相，与刘润铭、孟娜、江宇顺等内地新生代人气演员亲密合影，整个剧组气氛融洽。即使贵为视后，她仍以「初哥」自居，谦虚表示：「对于一个在短剧市场初哥来说，今次的经验真的很好！还有机会认识到这班年轻人！谢谢你们的照顾，期待下次再见！」杀青时，剧组更贴心地送上鲜花，足见江美仪甚具亲和力。

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江美仪与吴卓羲演母子好大挑战

江美仪在内地短剧市场自得其乐，但在港却面临著另一种截然不同的「挑战」。早前她接受周国丰的网上节目访问时，大谈接拍TVB新剧《璀璨之城》的感受，笑言最大的难关并非演技，而是要饰演只比自己小8岁的吴卓羲的妈妈。江美仪语带无奈又幽默地抱怨：「系咪冇可能呀？但系我要做㖞！其实佢细我几年咋噃！」皆因两人曾在经典剧集《名媛望族》中饰演过一对出轨的恋人，如今关系发生「大逆转」从情人变母子，不仅让她感到难以置信，也让不少剧迷啼笑皆非，成为该剧的一大话题。

江美仪闹剧荒下北上拍短剧吸金

其实江美仪投身短剧市场绝非单一例子，近年影视圈不时传出「闹剧荒」，加上观众利用碎片化时间追剧的习惯改变，节奏明快、反转不断的短剧，顺理成章成为了不少艺人寻求突破的机会，先后有叶璇参演《少夫人来自东北》、关嘉敏担正做女主角的《天啊！班主任竟然是武功高强的长公主》、丁子朗和郭珮文合作的《为何她们爱上我》，以及前《东张西望》女神阮嘉敏与「御用二世祖」吴兆麟等亦纷纷做主角，让一班TVB艺人可以有新出路。

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港星纷纷进军内地短剧市场？