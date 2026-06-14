中年好声音4丨许志安「安歌之夜」晒唱功 吴国敬揭合作秘闻 吴亦伟、郑仲豪获激赞

无线电视（TVB）热播歌唱选秀节目《中年好声音4》今晚（14日）播出「安歌之夜」下半场赛事，特别邀请到许志安担任嘉宾评审，并由著名唱作歌手吴国敬及知名时装设计师马伟明出任「知音人」。许志安亲自献唱《信天翁》为赛事揭开序幕，以动人歌声鼓励参赛者勇敢追梦。这集节目中，14强的其中7位参赛者，包括雷小雷、尤淑情、郑家声、可岚、郑仲豪、吴亦伟及范子睿，轮流献唱多首许志安的经典金曲，令观众「听出耳油」。

吴国敬大爆与许志安合作秘闻

节目期间，吴国敬大爆当年与许志安合作的幕后秘闻，透露许志安筹备录制金曲《真心真意》时，竟将只有钢琴和鼓声的Demo收起长达九个月才开始制作；许志安笑言当时是暗地里在录音室请人反复修改编曲，精益求精才成就了这首代表作。巧合的是，获封为「全能ACE」的参赛者吴亦伟正选唱了这首《真心真意》，他以轻松随性的风格重新演绎，获吴国敬力赞其血液里充满节奏感。许志安更直言吴亦伟的演绎正是该曲二十年后的现代完美版本，而评审张佳添亦称赞吴亦伟的广东话发音有著显著进步。

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郑仲豪飙高音获评审海儿激赞

另一位走摇滚路线的参赛者郑仲豪选唱了高难度作品《昨迟人》，以充满摇滚味道的沙哑声线带来截然不同的听觉冲击。郑仲豪在演绎密集的歌词部分时展现出强大肺活量，全程未有换气并在结尾完美飙高音，赢得评审海儿激赞，吴国敬也赞赏他是众多参赛者中与现场乐队配合得最好的一位。许志安点评时指出，《昨迟人》最困难之处在于要以「讲故事」的形式带出深层次情感，随后在主持车婉婉的力邀下，许志安即席闭目投入示范演唱了一小段，展现出「行走的CD」般的超强实力，令全场掌声雷动。

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可岚化身「迷人Pink Lady」

此外，女参赛者可岚穿上粉红色套装化身「迷人Pink Lady」，全程带著微笑以摇摆风格献唱《向全世界说爱你》。主持车婉婉形容可岚的演出甜度爆表，犹如给了观众「一大堆蜜糖」，许志安亦赞赏可岚成功唱出歌曲的甜蜜感觉。不过，评审张佳添则提出不同看法，直指可岚的甜蜜感仅流于表面，未能深入歌曲灵魂。可岚在这场赛事中获得的两极化评价，亦引发了网民对《中年好声音4》赛果的热烈讨论与关注。