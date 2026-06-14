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世界杯2026丨百万韩国网红遭种族歧视？墨西哥球迷「拉眼角」羞辱 男方工程师身份被起底

影视圈
更新时间：19:44 2026-06-14 HKT
发布时间：19:44 2026-06-14 HKT

2026美加墨世界杯正式举行，掀起全球球迷追看球赛的热潮，不过日前场外却爆发令人气愤的种族歧视风波！在YouTube拥有高达660万订阅人数的韩国索女网红「inocat_t」，日前到墨西哥为南韩国家队应援。当她在观众席拿起手机自拍纪录盛况时，后方一名身穿墨西哥队球衣的男球迷竟对著镜头伸出双手食指，做出「拉眼角（Slant Eye）」的瞇瞇眼动作。此动作被公认含有具羞辱与贬低亚洲人的意味，该男子的举动被拍下，影片上载到IG后引起全球网民讨论。

涉事女网红：是我太敏感吗

涉事女网红在网上发文，坦言自己满怀期待到墨西哥参与世界杯盛会，却遭遇如此不友善的对待，让她非常难过，其表示：「是我太敏感吗？」各国网民见状群情激愤，韩国粉丝更强烈要求向国际足总（FIFA）检举并作出惩处；就连墨西哥人亦加入谴责行列，怒批这种行为让国家蒙羞，并迅速在网上「起底」该名男子的身份。

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涉歧视男子背景大有来头

而根据墨西哥当地媒体《Político MX》报导，涉嫌做出歧视动作的男子，竟是经常参与公共论坛、颇具社会地位的哈利斯科州测量与地理资讯工程师协会（CITGEJ）会长Ulises Fernando Bernal Miramontes。他的行为惹来当地网民及传媒批评「令人羞耻、嘲弄女性」，大批网民涌入Ulises Fernando Bernal Miramontes个人与协会的社交帐号，强烈要求他下台负责。目前这名会长已将IG设为不公开，与协会持续神隐，至今未发表任何道歉声明。

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