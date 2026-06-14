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梁洛施翘实男友马浴柯电影节放闪 颜值巅峰全程甜笑小鸟依人 并排而坐一动作尽显亲密

影视圈
更新时间：15:00 2026-06-14 HKT
发布时间：15:00 2026-06-14 HKT

近日，第28届上海国际电影节盛大揭幕，久未在大型公开场合频繁露面的梁洛施（Isabella）与内地知名导演男友马浴柯并肩踏上红地毡，瞬间成为全场焦点。37岁的梁洛施近年大幅减少幕前演出，似乎十分享受作为马浴柯「背后女人」的生活，而这次情侣档高调亮相，绝对是羡煞旁人。

状态绝佳 尽展超模比例

当日，梁洛施经过悉心打扮，状态堪称完美。脸上化著细致动人的妆容，五官轮廓立体分明，颜值绝对处于巅峰状态，散发著令人难以移开目光的星味。为了配合二人合作新片《重生2》的独特主题，她穿上一袭修身剪裁的型格黑色西装，这身打扮不仅与男友的造型互相呼应，更完美勾勒出她高挑纤瘦的模特儿身段，气场十足却又不失成熟女性的非凡魅力。

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化身小女人 甜蜜满泻

在镁光灯下，这位昔日充满个性的女星瞬间化身为恋爱中的小女人。她全程紧紧挽著马浴柯的手臂，姿态小鸟依人，举手投足间流露出一股温婉贤淑的气质。即使面对众多媒体的镜头，她眼角眉梢的笑意依然藏不住，那份沉浸在热恋中的甜蜜幸福模样完全写在脸上，粉红泡泡溢满整个屏幕。

自然举动揭示深厚感情

在其中一张的幕后合照中，更能深切感受到两人的如胶似漆。画面中，两人并肩而坐，梁洛施自然而然地将右手轻轻搭在男友的大腿上。这个充满依赖感的肢体语言，毫不掩饰地展现了他们之间深厚的感情基础，以及极度亲密的伴侣关系，默契与爱意不言而喻。

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街头牵手 认定彼此

回顾两人的恋情轨迹，其实早有迹可寻。大约在两年多前，他们已在北京某咖啡店外被目击亲密交谈，男方当时已表现得相当细心体贴。直至去年年中，两人在内地街头被网民野生捕获，当时以素颜示人的梁洛施依旧仙气飘飘，两人十指紧扣漫步街头，边走边笑，这举动无疑是向外界正式宣告这段恋情。据悉，为维系这段感情，她近年更将生活重心逐渐移至北京，并养了爱犬陪伴。

才子导演 奋斗史励志

现年46岁的马浴柯才华洋溢，他来自甘肃兰州，在影视圈的奋斗史相当励志。千禧年初他从基层的片场场务做起，凭借对演艺的热爱与不懈努力转战幕前，先后在武侠剧中饰演「游坦之」及在警匪大片中演活癫狂反派「段坤」而广为人知，更曾斩获最佳新人奖项。近年他华丽转身成为电影大导，亲自操刀并演出的悬疑动作作品屡创佳绩，票房口碑双丰收，实力备受业界肯定。

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