友你有米55派对骚｜米雪大开抵死黄腔  夏雨激赞身材好封盘暴殄天物 梁安琪邝美云大批名人撑场

已年届70岁的米雪为庆祝入行55年，一连两晚在麦花臣场馆举行《友你有米55派对骚》，昨晚（13日）尾场演出，吸引了多位嘉宾到场支持包括，邝美云、汤怡、已故赌王何鸿燊四太梁安琪、三姐（萧秀香）、陈欣健、文隽、韦绮珊、尹光和太太、罗霖、刘家豪、梅小青、张文慈、刘纬民等。担任司仪的阮兆祥指，米雪55年屹立不倒，一直向前永不放弃，两场演唱会扣除所有开支后，全数拨捐慈善机构之外，米雪也将自己的歌筹捐出。

米雪赞刘雅丽似雪梨

米雪这晚邀请了曾合作舞台剧演出的刘雅丽担任演出嘉宾，刘雅丽送上一对昔日合作舞台剧相同款式的耳环给米雪，直指这是回顾当年剧情的情节，并说：「听到米雪说我似她的妹妹（雪梨）真的感到很荣幸。」刘雅丽大赞米雪，因为娱乐圈这行经常冇得瞓，究竟她怎可以保持得这样美丽！刘雅丽说：「记得一次拍TVB的《武侠帝女花》拍到早上5时，米雪落妆后便即时再上妆，因她要跟万梓良一起拍摄另一套剧集《万里长城》。」

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米雪笑夏雨「单波折郎」

米雪表示，刚刚看到罗家英（家英哥）演出时的眼神十分迷人，难怪阿姐（汪明荃）对她情深一片。家英哥即回她一句：「我是学尹佬（尹志强）。」另一位嘉宾特别由加拿大飞返香港的夏雨出场，米雪表示，自己有很多外地朋友来港旅游，感觉很奇怪，因为旅行团总会带他们到夏雨的家门前拍照，就是因为夏雨的家以「雨房」命名。阮兆祥表示，夏雨应该同时买两间屋，夏雨抵死地说：「我间屋有两个门口，一个门口可以睇到一个，哈哈！」米雪则笑夏雨有「单波折郎」的外号。

夏雨赞米雪身材好不应封盘

之后夏雨又爆，以前合作时米雪总会跟人说，自己要负担十几口人所以负担好大，打她时要小心点不要打伤，因为她要负担十几口人的生活。米雪即说：「那番话只是用来吓人而已。」夏雨又大赞米雪，生得靓、身材好，做很多善事，真是暴殄天物，她的男友离开了十多年，男士们都说她正，但她却说要封盘，他说：「所以朋友们问我，米雪这次做完骚之后会否开盘，如果米雪开盘，大家可以找我报名。哈哈！」

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米雪大赞黎耀祥演技

黎耀祥一上台即大赞米雪昨晚跳唱完《APT.》后，现在网上视频，全世界也知道米雪是唱跳歌手，又指，与米雪合作拍摄剧集《大太监》时，米雪可说是没有NG的，所以自己做太监也是值得的。米雪即时回敬他说：「与他做戏时，他的眼神就像有电一样，当一到位眼泪便会自然地流出，当年在横店拍剧天气很冷，心想怎样可以哭出来，但当黎耀祥给予眼神，我的眼泪便自然地流出来」，当米雪今晚跳唱完《APT.》后表示，正式排练了8次，但自己在家中也有努力练舞。

米雪汪明荃合唱《万水千山总是情》

最后压轴演出嘉宾汪明荃（阿姐）与米雪合唱《万水千山总是情》，之后大赞米雪做人圆滑，在五台山也差不多做过主角。米雪指出，1983年与阿姐合作演出《白蛇传》，从阿姐和罗文身上学到认真及不敢怠慢。她又将阿姐作为假想敌，所以才愿意与盖鸣晖合作演出粤剧。