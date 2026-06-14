林晓峰21岁饼印细仔大学毕业即「失业」？年花50万留学加国 走妈妈康子妮旧路读音乐

林晓峰与前妻康子妮的21岁次子林熙，日前大学毕业。他在IG分享毕业照，并幽默地留言：「Unemployed.（失业）」。相片中的林熙身穿整齐毕业袍，外形高大斯文，戴上眼镜的他有几分似爸爸林晓峰。林熙自高中于国际学校毕业后，便于4年前赴加拿大升学。他遗传了妈妈康子妮的音乐天赋，热爱弹结他、打鼓及钟情Jazz音乐。在获4间大学录取的情况下，他最终选择跟随母亲的脚步，入读多伦多大学（University of Toronto）修读音乐学士。当年他报读时更向校方透露，希望能走母亲曾走过的音乐之路，这番真情剖白令康子妮大为感动。

康子妮细仔林熙留学年花六位数

康子妮同样毕业于多伦多大学音乐系，精通钢琴等多种乐器。对于儿子的教育，她深明追梦的重要性，从不强迫儿子修读传统专科，而是鼓励他们「选科以兴趣为先」。为支持林熙在海外升学，估计每年学费连食宿开支至少花费港币45万至50万元，足见父母对他的栽培不遗余力。

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康子妮与两子关系似朋友

在管教方面，康子妮笑言把两个儿子当作「老板」，日常相处主张讲道理、不打骂。遇到摩擦时，她甚至会放下家长身段主动认错，这种互相尊重的沟通方式令母子关系变得如朋友般亲密。如今林熙顺利从这所世界排名前列的顶尖学府毕业，凭借其出众的外形与音乐才华，未来的发展动向绝对值得外界期待！

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康子妮与林晓峰大仔林宝近照：