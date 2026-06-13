港队羽毛球一哥伍家朗晒B仔初生写真 引卢淑仪龚嘉欣派Like 儿子超萌造型融化网民

香港羽毛球名将伍家朗继2023年与女友Charlotte结婚，儿子于上月出生。今日（13日）伍家朗在IG分享BB写真照，吸引大批网民与明星派Like，当中Like了伍家朗BB写真贴文的包括卢淑仪、王嘉慧、少爷占、倪晨曦、叶泓声、龚嘉欣等。虽然伍家朗在刚结束的澳洲羽毛球公开赛中输波，但球场上失意，家庭得意。他分享了多张初生儿子的温馨写真，包括一家三口的温馨全家福，相中伍家朗与太太Charlotte穿上简洁的白色情侣装，充满爱意地凝视著怀中的小宝贝，幸福之情溢于言表，场面温馨动人。

伍家朗为儿子打造羽毛球王子造型

伍家朗在帖文中风趣地表示：「老豆私心帮你安排左哩几个造型，你冇得拣」，为儿子的第一辑写真照注入无限父爱与期望。在众多可爱造型中，最瞩目的莫过于「羽毛球王子」look！BB穿上迷你版羽毛球战衣，躺在模拟羽毛球场的背景上，身旁更有羽毛球拍、羽毛球及奖杯作伴，仿佛预告著羽坛将有新星传承。此外，身为忠实「红魔」球迷的伍家朗，更为囝囝换上曼联球衣，配上足球及球员模型，十足一个小小足球员，可爱指数爆灯！

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伍家朗儿子造型百变萌爆网民

除了运动主题，伍家朗亦发挥创意，为儿子打造了赛车手及乳牛等可爱造型。在赛车主题照中，BB穿上赛车手服装，旁边摆放了头盔与赛车模型，背景则是赛车跑道，旁边还有冠军奖杯和终点旗，气势十足。另一张相中，BB则穿上黑白乳牛装，配上可爱的牛角帽，身旁伴著牛牛公仔，可爱模样融化一众网民的心。伍家朗在IG写道：「庆幸有记录低左你啱啱嚟到哩个世界既时候个样」，字里行间流露出满满的父爱，网民纷纷留言祝福，大赞BB可爱，并恭喜伍家朗一家踏入人生新阶段。

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伍家朗与李克勤夫妇私交甚笃

提到卢淑仪极速派Like，其实她与老公李克勤向来是圈中出名的「羽毛球狂热份子」，与伍家朗更是私交甚笃。李克勤夫妇不时相约伍家朗私下切磋球技，过往亦多次亲身入场或在社交平台发文力撑这位香港羽毛球名将。今次好友荣升人父，身为长辈的克勤与卢淑仪自然替他感到无比高兴。

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