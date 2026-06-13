林映晖穿性感比坚尼跳动「弹弹吓」 为宣传搏到尽 网民赞够诚意丨自然系女子旅行3

27岁的林映晖（晖哥）因主持TVB Plus（82台）旅游节目《自然系女子旅行》而人气急升。她在节目中经常以性感造型示人，大方展示美好身材，健康又自然的形象让不少网民留下深刻印象。

《自然系女子旅行3》6月25日首播

随著《自然系女子旅行》系列来到第三季，林映晖亦积极为节目宣传。日前，她在IG上传了一段短片，为即将播出的《自然系女子旅行3》预热。影片中，她身穿粉红色比坚尼，面带甜美笑容，在镜头前摆出活力十足的姿势，原地跳动了一下后，用手势预告「3」的来临，浑身散发著夏日气息。她留言表示：「大家热烈期待嘅 ⁠《自然系女子旅行3》要返嚟啦！首播日期会系6/25 !!记得留低时间睇我哋嘅播出啦，约定你。」

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林映晖性感上阵获网民赞够诚意

该影片一出，立即吸引了大量网民观看及留言。许多粉丝对林映晖为节目再度「派福利」感到惊喜，纷纷大赞她「诚意十足」、「好有吸引力」、「期待第三季播出」，认为她的宣传方式非常成功，成功引起话题。

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