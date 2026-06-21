飞常日志II剧情懒人包1-10集剧透 演员阵容/人物介绍 马国明高海宁领军 刘颖旋郭柏妍制服抢镜

TVB航空题材剧集《飞常日志II》（飞常日志2）将由6月15日起逢星期一至五晚八点半翡翠台播映。剧集由陈耀全（Andy）监制、黄伟强编审，主要演员有马国明、高海宁、洪永城、刘颖旋、周嘉洛、郭柏妍（Rosita）、吴伟豪（Rocco）、戴祖仪（Joey）等等。今季世界观与阵容全面升级，香港国际机场转型为「机场城市」，资深骨干角色职位升迁，并带领新加入的年轻新血，在繁忙的客运大楼、停机坪与控制室中守护旅客的起落平安。《星岛头条》为大家持续更新《飞常日志II》完整懒人包，包括详细剧情大纲、角色人物介绍，以及分集剧情预告，助你紧贴最新剧透！

《飞常日志II》剧情大纲

《飞常日志II》演员阵容

《飞常日志II》演员剧照

《飞常日志II》必看卖点

《飞常日志II》第1集-第5集剧情

《飞常日志II》第6集-第10集剧情

香港国际机场繁忙运转，突遇全球系统故障而出现混乱，客运大楼及旅客体验总经理「杨尚伟」马国明与伙伴「吕芷珊」高海宁、「陈杰」洪永城、「李胜祥」徐荣饰率各部门迅速应变。港湾航空机长「郭启光」朱敏瀚饰因飞行争议，面临停飞处分，新任驻机场主管「高雅雯」刘颖旋饰的一票影响大局。机师「方可儿」郭柏妍出现状况，翱翔天际或受阻碍。「杨尚伟」马国明徒弟「程日飞」周嘉洛参与统筹跨境项目，也遇波折。空服员「张颖」戴祖仪从蓝天落地、前偶像「车成轩」张驰豪饰转型机场保安，转换跑道下命运交织。

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演员 角色 职衔 / 角色设定 马国明 杨尚伟 客运大楼及旅客体验总经理 高海宁 吕芷珊 机场客运服务经理 刘颖旋 高雅雯 港湾航空驻机场主管 洪永城 陈杰 机场保安总保安主任 周嘉洛 程日飞 机场见习行政人员 朱敏瀚 郭启光 港湾航空正机长 郭柏妍 方可儿 港湾航空机师 吴伟豪 关宇安 飞行区运作员 戴祖仪 张颖 空中服务员 / 港湾地勤主管 张驰豪 车成轩 航空安检督导 钟柔美 叶舒恩 机场见习行政人员 徐荣 李胜祥 飞行区值班经理

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今次《飞常日志II》延续前作的专业感，马国明将继续饰演「客运大楼及旅客体验总经理」杨尚伟，而高海宁则饰演「机场客运服务经理」吕芷珊。两位实力派演员再度合作，势必将机场内发生的各种突发危机与人情冷暖演绎得淋漓尽致。另外，洪永城亦会出演「机场保安总保安主任」陈杰，与一众高管共同守护机场的日与夜。

１.「安凌 CP」再续前缘 剧组今次亦大胆起用多位人气新生代演员，为剧集注入青春活力，周嘉洛与吴伟豪这对深受观众喜爱的「金牌拍档」再次同台演出！一个是天才见习行政人员，一个是停机坪运作员，两人在机场再度碰头，火花四溅，令一众「CP粉」超级期待。 2. 世界观升级「机场城市」 剧组获得香港机管局全力支持，深入大量机场禁区、海天中转大楼及控制室实景拍摄，真实呈现出大湾区「经珠港飞」以及多航客运大楼的专业日常，航空感爆棚。 3. 制服天团大洗牌 本季高海宁首度挑战帅气「机师 Look」 ，有无敌长腿的刘颖旋（Tiffany）将化身「港湾航空驻机场主管」高雅雯，而甜美可人的郭柏妍则穿上机师服，饰演「港湾航空机师」方可儿。配合饰演「正机长」的朱敏瀚，以及「港湾地勤主管」戴祖仪，这班高颜值航空界精英绝对是剧集的颜值担当。 4. 港姐冠军倪乐琳献出「第一次」 整份名单当中最令网民惊喜的，莫过于应届香港小姐冠军倪乐琳（Ellyn），以及同届港姐陈芷珊的名字赫然在列！倪乐琳当选后人气高企，今次《飞常日志II》将成为她的剧集「处女作」，饰演陈怡娟一角；而陈芷珊则饰演马天仪。 返回目录

《飞常日志II》首周剧情懒人包：机场系统大瘫痪

TVB新剧《飞常日志II》首五集剧情高潮迭起！故事由一场机场系统瘫痪揭幕，客运总经理杨尚伟（马国明 饰）携手经理吕芷珊（高海宁 饰）、保安主任陈杰（洪永城 饰）及值班经理李胜祥（徐荣 饰）智破危机。尚伟更与港湾航空主管高雅雯（刘颖旋 饰）旧爱重逢。

另一边厢，正机长郭启光（朱敏瀚 饰）与副机师方可儿（郭柏妍 饰）经历强风降落，启光面临停飞危机；转任地勤的张颖（戴祖仪 饰）则与安检督导车成轩（张驰豪 饰）在海天中转大楼并肩作战。此外，见习行政人员程日飞（周嘉洛 饰）、叶舒恩（钟柔美 饰）及运作员关宇安（吴伟豪 饰）亦在台风与沙尘暴中展现机智。

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《飞常日志II》第一集 机场系统大失灵 旧爱惊喜重逢

香港国际机场因全球系统失灵陷入混乱，客运大楼及旅客体验总经理杨尚伟、机场客运服务经理吕芷珊、机场保安高级经理陈杰、飞行区值班经理李胜祥，及见习行政人员程日飞、叶舒恩，全力处理这场不可抗力的事故。尚伟召开紧急会议，高雅雯竟以新任港湾航空驻机场主管身分现身，二人旧识重逢。港湾航空一架航班上，机长郭启光与二副机师方可儿正执行飞行任务。高级舱务长张颖发现醉酒乘客因酒精中毒昏迷，情况危急，必须紧急降落。

《飞常日志II》第二集 尚伟临危解围 前偶像入职掀混乱

尚伟临危不乱，紧急协调跑道优先权，成功协助医疗紧急航班安全降落。系统恢复，机场回复正常，尚伟在记者会上强调「人，才是科技故障中最可靠的防线」。前人气男团成员车成轩新入职任机场保安，却引粉丝围堵，陈杰苦恼如何安顿成轩。航班因机件故障需要延迟，机场滞留旅客情绪沸腾，张颖耐心疏导。启光凭借丰富经验，精准判断飞机维修时限，与雅雯在决策上交锋。尚伟的徒弟日飞参与「经珠港飞」统筹项目时，银川突发沙尘暴。

《飞常日志II》第三集 日飞智破沙尘暴风波 芷珊远赴上海交流

「经珠港飞」首发旅行团陷僵局，日飞灵机一动，提出应变方案，说服雅雯将旅行团改由中卫机场出发。有地勤人员遭旅客袭击，陈杰冷静调度监控系统，并迅速协调警方于航班起飞前拦截疑犯。芷珊将调往上海交流，尚伟与胜祥原担心陈杰难以接受，陈杰却细心替芷珊备妥生活用品。启光与可儿驾驶货机时发现机上疫苗温度异常，果断决定折返香港，展开时间竞赛。张颖申请转职地勤获批，却意外与同样被派往海天中转大楼工作的成轩相遇。

《飞常日志II》第四集 强风下强行降落 启光面临停飞危机

风切变猛然吹袭跑道，驾驶货机的启光与可儿于危急关头坚持降落，引发航空公司高层启动「事故调查」，启光面临停飞处分。雅雯身为调查小组成员，手上一票足以左右启光的飞行生涯，启光却作出一个令人始料未及的决定。网红章妙妙为了流量，购买机票后故意错过航班，发起「机场禁区留宿三日」的挑战，陈杰带领团队透过直播互动与监控追踪展开搜索。拜机场发生严重倒塌事故，尚伟未能联络身在当地的前妻张若玲，顿时陷入慌乱。

《飞常日志II》第五集 启光转往学院培训 尚伟前妻失联罕有崩溃

张颖、成轩在海天中转大楼遇到疑于船上遗失护照的转机旅客，二人凭借有限线索，争分夺秒于客船返航前展开搜索。台风逼近，机场紧急启动应变机制，尚伟、陈杰、胜祥都严阵以待。日飞偶然发现因航班取消而滞留的管弦乐团，发起一场即兴音乐会。乐曲在接机大堂响起，成为台风夜最动人的风景。启光担任「见习机师培训课程」导师，对为生计奔波而迟到的学员徐安乐极之严苛，似要将安乐踢出学院，可儿于健身房锻练时突感胸闷不适。

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《飞常日志II》第六集 小狗逃脱记与师生冲突

突如其来的身体状况，可儿不得不暂停飞行……小狗在宠物运送途中逃出航空箱，胜祥引领飞行区运作员关宇安等人在复杂的输送带系统中寻找，尝试以不同方法寻回小狗……学员安乐屡次未能通过模拟飞行训练，启光私下联络陈杰，为安乐引荐转职机场保安，师生爆发激烈争执。尚伟等人前往东莞空港中心展开考察，了解香港机场与大湾区货运网络的运送流程。张颖为旅客办理登机手续，发现行李中有可疑；安检门响起警报，成轩上前制伏对方……

《飞常日志II》第七集 国产C919惊险「临危受命」

芷珊吩咐舒恩负责指导三名从上海抵港的机场实习生，舒恩带领新人熟习工作，也接待了一位使用「前海城市候机楼」服务的旅客，对方竟是其父亲……停机坪上，「目视泊位导引系统」突发故障，宇安果断地以人手指挥航班安全入位。港湾航空引进的首架国产C919客机飞抵香港，接受「水门礼」欢迎，未料正机长于返航前受伤，正休假的启光临危受命，在公司破格批准下登机，肩负重任……为捕捉C919升降的珍贵画面，不少飞机迷聚集……

《飞常日志II》第八集 歌手风暴与致命隧道断电

人气歌手Anson抵港，接机大堂聚集大批疯狂粉丝，机场保安派出曾是Anson前队友的成轩护送他……张颖陪同一名无成人陪伴的未成年旅客登机，却得悉女孩的行李内藏违禁品，看似疏忽的背后，竟是女孩为了错过航班的计划……一艘抵港航班的数名乘客疑似出现食物中毒，机场立即启动应急程序，安排医护人员及救护车在停机坪提供支援。尚伟、启光、可儿、张颖搭乘无人驾驶列车前往客运廊，列车突然停电，众人被困于漆黑隧道内……

《飞常日志II》第九集 生死隧道步行与行李箱「争分夺秒」

机长启光带学员接受海外训练后，正式返港复职。张颖经过内心挣扎，决定申请调回空服员岗位，重返飞行任务。舒恩被调往停机坪部门跟随胜祥，迎来截然不同的工作环境……无人驾驶列车在隧道断电停驶，冷气系统停止运作，尚伟、启光、可儿、张颖与多名旅客受困，其中一名老伯更心脏不适。尚伟带领旅客沿隧道内的通道步行离开，途中老伯的状况却突然转差……与此同时，胜祥要尽快找出内有拯救老伯药物的寄舱行李，展开一场时间竞赛……

《飞常日志II》第十集 跑道偏离事故与未来蓝图「SKYTOPIA」（大结局）

一班客机于恶劣天气降落时偏离跑道，北跑道被迫紧急关闭，尚伟、芷珊、雅雯等人迅速作出人流管制和航班编排，确保机场维持正常运转的同时，也可尽快恢复跑道运行。尚伟被安排参与拍摄机场宣传片，其生涩表现令人会心一笑。二副机师可儿迎来飞行生涯的重要考验，在机长启光严格监督下接受升级考试……「机场百年印记」展览举行，尚伟向记者阐述未来蓝图「SKYTOPIA」，展望每位员工都能在岗位上谱写独特篇章。

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