高钧贤捧老婆做「带货女王」 扬言提早退休当全职奶爸 愿留家中帮女儿冲奶洗头

42岁的香港先生冠军高钧贤，近日在社交平台上，高调分享了一项「终极大计」。他日前罕有地带同圈外老婆黄梓漫一同现身服装品牌的直播间，亲自教导老婆做直播带货。高钧贤更在网上公开发文：「大家以为我系去教佢做主播？错啦！其实我背后有一个极大嘅预谋：就系努力推老婆去幕前，等佢习惯疯狂带货。」原来事业家庭两得意的高钧贤，正密谋将老婆捧成新一代「带货女王」，他更表示只要成功捧红老婆，自己就可以「名正言顺宣布提早退休」，安坐家中凑女，专心做个全职奶爸。

高钧贤留大后方冲奶凑女

在日前的直播中，高钧贤与老婆穿上情侣装甜蜜现身。片中所见，高钧贤在镜头前，大方分享作为新手爸爸为家人选购衣服的心得；而身旁的老婆黄梓漫虽然面对镜头略显腼腆，但在老公的引导下，亦渐入佳境，夫妻二人互动甜蜜，默契十足。高钧贤更向老婆发表搞笑又甜蜜的「爱的宣言」：「为咗我哋凑女大业，老婆你要努力发功呀！以后屋企嘅GDP就全靠你，我负责留喺大后方为你同Liona冲奶粉同洗头！」字里行间充满对老婆的无限支持及信任，网民纷纷羡慕他「男主内，女主外」的富贵生活。

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高钧贤老婆美国上市公司被停牌

事实上，高钧贤老婆黄梓漫本身就是一名极具商业头脑的「美容界富婆」，她一手创办的连锁中医美容及健康中心，在香港拥有四间分店，业务版图相当广阔。去年10月，其公司更成功在美国挂牌上市，当时股价一度狂飙逾六倍，令黄梓漫的帐面身家暴涨至超过27亿港元，财力惊人。虽然公司于去年11月中旬突然被勒令停牌，至今仍未有复牌消息，但这似乎无阻黄梓漫的事业心，转战直播带货领域。

高钧贤买九龙塘豪宅为女儿入学铺路

高钧贤与黄梓漫结婚，并双喜临门迎来女儿高子琳后，一直将重心放在家庭，是圈中出了名的「廿四孝爸爸」。为了给妻女提供更优质的生活与学习环境，有指高钧贤早前豪掷2,250万港元，买入九龙塘老牌豪宅毕架山一号的一个三房连车位单位。升格做业主的高钧贤曾透露，由于工作及生意关系，未来会主要在香港与深圳两边走，而进驻九龙塘传统名校区，更是为了爱女日后的升学之路提早铺路，如今高钧贤乐意「退居幕后」，全力支持老婆带货事业发展，一家三口幸福美满。

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