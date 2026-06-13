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2026世界杯丨「墨西哥Sam哥」奥祖亚出战再成热话 吴镇宇神回复「撞样」：晚上要去世界杯

影视圈
更新时间：19:00 2026-06-13 HKT
发布时间：19:00 2026-06-13 HKT

2026美加墨世界杯火热开打，场外花絮同样话题十足！有「墨西哥吴镇宇」、「墨西哥Sam哥」之称的40岁老将、门将奥祖亚（Guillermo Ochoa）第6度代表墨西哥出战决赛周，再次成为网民焦点。最搞笑的是，吴镇宇本人日前在内地被粉丝野生捕获时，竟幽默回应「撞样」热话，笑称自己「晚上要去世界杯」，随即在Threads及小红书等社交平台引来网民热烈讨论。

吴镇宇上届世界杯亲自「抽水」

其实这对「跨国双胞胎」的渊源早于上届赛事已是网络热话。回顾2022年世界杯，奥祖亚因神勇扑出波兰前锋罗拔利云度夫斯基的十二码而备受港人与内地网民注目。后来对战阿根廷失守，吴镇宇更亲自「抽水」，在微博上载奥祖亚的照片发文：「不好意思我才缓过来，我尽力了，为何要给机会梅西（港译：美斯）起脚！」当时引来大批网民开玩笑大赞他「扑得不错」。

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奥祖亚后备坐阵墨西哥国家队

虽然「分身」吴镇宇的幽默言论在网上疯传，但真正身处赛场的奥祖亚，在墨西哥主场2:0击败南非的A组首战中仅担任后备，连续11场世界杯正选披甲的纪录告终。不过，这位球队精神领袖依然展现大将之风，在热身及饮水暂停期间，积极向26岁的正选门将鲁尔兰祖传授经验，在场边为球队贡献力量。

奥祖亚甘愿退居后备位置

奥祖亚坦言甘愿退居后备位置：「时代变了，后辈们正全力冲刺。能够以球员身份参加这届世界杯，我仍然感到幸福。」尽管未能上阵，但他第6次参与世界杯的壮举，已成功与C朗拿度和美斯两大球王看齐。虽然奥祖亚谦称不敢与两人平起平坐，但其名字能与他们一同载入世界杯史册，已是球迷心中无可取代的传奇。

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