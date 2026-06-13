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陈敏儿离世｜二仔廖文信首发声：我同屋企人一切安好 廖启智陈敏儿5年内相继离世惹网民心痛

影视圈
更新时间：17:52 2026-06-13 HKT
发布时间：17:52 2026-06-13 HKT

已故演员廖启智的太太陈敏儿于昨日6月12日因病离世，继2021年廖启智因胃癌病逝后，夫妻二人在5年内先后离开，令人不胜唏嘘。不少网民都关注他们的两个儿子廖文哲及廖文信的情况，担心他们接连痛失至亲，心情难以平复。今日（13日）下午，二仔廖文信（John）在Instagram限时动态上首度发声，向所有关心他们的人报平安。

廖文信表示一切安好

廖文信在限时动态中上载了一张日落风景照，并配文写道：「收到好多关心慰问，多谢大家嘅support，我同屋企人一切安好！大家唔使担心。」文末他还表示需要时间消化和回复各界涌入的讯息，并再次感谢大家：「Thank you all!!!」虽然文字简短，但足以让关心他们一家的人暂时放下心中大石。

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陈敏儿二仔廖文信是小薯茄幕后制作人员

廖文信近年投身本地网络创作幕后工作，担任人气YouTube频道「小薯茄」的幕后制作人员。如今与哥哥廖文哲再度面临双亲离世的打击，他依然坚强面对，并率先向外界交代近况，不少网民都送上的祝福与支持。

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