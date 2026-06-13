60岁刘嘉玲私下一面判若两人？现身机场真实素颜照疯传 网民惊呼：哪位老奶奶

60岁影后刘嘉玲近日以一身素雅装扮现身上海虹桥机场，其未施脂粉的素颜模样引起内地网民热议，甚至有网民惊讶表示：「哪位老奶奶？」。根据网上流传的贴文，刘嘉玲于6月11日独自现身，准备参加电影节活动。她私下低调朴实的打扮，与萤光幕前光鲜亮丽的巨星形象形成鲜明对比，意外成为网络讨论的焦点，也让「刘嘉玲 素颜」成为热门搜寻关键字。

刘嘉玲奶油色套装显气质

从现场照片可见，刘嘉玲身穿一套奶油色系的休闲套装，头上系著同色系的头巾，并配戴一副太阳眼镜，整体造型简约而优雅。尽管打扮低调，但她手上提著一个设计感十足的黑色手袋，推著行李箱，另一手则捧著一束鲜花，在细节处仍流露出她作为时尚指标的敏锐触觉。在没有化妆的情况下，刘嘉玲的肤色显得自然，神态轻松，展现了巨星在私人行程中随性自在的一面。

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网民评价两极化？

对于刘嘉玲的素颜状态，网民的评价呈现两极。有部分网民认为她「皮肤有点黑」、「体态像是一个老太太」，觉得与平时的形象落差太大。然而，更多人欣赏她的真实与自信，认为年近60岁能保持如此状态已相当难得，称赞她敢于以最真实的面貌示人，这份从容与底气，正是影后级人物应有的风采。这次机场的素颜风波，不仅没有影响她的形象，反而让大众看到了她无惧年龄、活得真实自信的另一面。

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