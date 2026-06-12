G.E.M.邓紫棋演唱会无缘再踏启德主场馆 认申请被拒：我有自知之明 移师深圳包半个月档期

天后G.E.M.邓紫棋近年在华人地区红透半边天，去年8月于香港，成为首位登上启德主场馆连开5场演唱会的华语女歌手，「I AM GLORIA」世界巡回演唱会当时一票难求且演出大获好评。挟著这股热潮，近日盛传G.E.M.原计划于今年9月4至7日重踏启德主场馆举行巡回演唱会最终场，无奈却遭逢阻滞！有传启德主场馆方面有意将该段黄金档期批给大型球赛举行，因而拒绝了邓紫棋的场地申请，消息一出随即引起大批期待已久的粉丝强烈不满。

G.E.M.邓紫棋：我有自知之明

对于重返启德主场馆开骚梦碎的传闻，G.E.M.邓紫棋早前出席公开活动受访时，亦大方直认申请失败：「有申请过（启德体育园），但申请唔到场馆呀！」其后她更在社交平台上开直播向粉丝大吐苦水，语带无奈地表示对于演唱会「最终场」的主导权并非太大。她坦言场馆相当难预订：「不是我们想要去返哪些场就一定返到，其实有很多场数都很想『返场』（最终场），选择场馆已花了两年时间，我有自知之明。」字里行间透露出对未能如愿留港演出的惋惜。

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G.E.M.邓紫棋「返场」演唱会移师深圳

既然香港启德主场馆的巡回最终场演唱会未能成事，有指G.E.M.邓紫棋团队已迅速变阵，将演出移师至邻近香港的深圳大运中心体育场举行。据悉，主办方更大手笔订下9月11日至10月4日逾半个月的超长档期，以满足中港两地庞大粉丝群的购票需求。虽然未能再次于香港主场见证天后风采，但一众歌迷依然对深圳站的超长档期演出充满期待，准备掀起新一轮抢票热潮。

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