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陈敏儿离世丨与廖启智育三子 幼子血癌早夭 长子廖文哲与次子廖文信投身音乐及幕后工作

影视圈
更新时间：18:39 2026-06-12 HKT
发布时间：18:39 2026-06-12 HKT

陈敏儿今日（12日）于医院病逝，终年65岁。陈敏儿与老公廖启智的婚姻经历了不少高低起跌，一家人曾饱受挚亲离世的打击。两人的幼子廖文诺在2003年、年仅3岁时不幸患上血癌，经过三年的抗癌搏斗后，最终于2006年病逝。幼子的早夭令陈敏儿一度深陷悲痛，加上老公廖启智2021年亦因胃癌离世，让她两度经历丧亲之痛。面对这些人生巨变，陈敏儿依然坚强地与长子廖文哲及次子廖文信（John）互相扶持，母子三人以积极豁达的态度面对生命，延续对亡父亡弟的深深思念。

陈敏儿与廖启智长子从事音乐工作

虽然出身于演艺世家，但长子廖文哲及次子廖文信未有挟着父母的「星二代」光环高调进军幕前。曾有报导指，两兄弟都遗传了父母的表演基因，特别热爱音乐和戏剧。年近30岁的长子廖文哲曾留有一头个性长发且身上不少部位有纹身，对电子音乐情有独钟，更组建了名为「Taste of Blue」的乐队在独立音乐界大展拳脚。极具个人艺术风格的他，更曾在乐队的官方Instagram上以英文写道：「我制作的音乐父母不喜欢。」这句话既展示了他叛逆独特的艺术态度，也流露出他希望靠自身实力闯出名堂的决心。

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陈敏儿次子廖文信是「小薯茄」幕后人

至于次子廖文信（John），从澳洲留学修读传理及电影文化回港后，同样未有参与幕前演出，而是加入了极具人气的香港YouTube频道「小薯茄」（Pomato）担任后期制作人员、导演及编剧。廖文信性格内敛低调，在「小薯茄」主力处理剪接等幕后工作，偶尔才会在社交平台或影片中惊喜闪现。除了影像创作，廖文信亦精通单簧管、色士风及低音电结他等乐器，将音乐与影像创作完美结合，以专业的态度在香港演艺圈的幕后发光发热。

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