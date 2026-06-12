陈敏儿离世丨经历丧夫丧子之痛 幼子患血癌陈敏儿曾抑郁想寻死 廖启智遗憾未见儿子结婚

廖启智遗孀陈敏儿今日（6月12日）于威尔斯亲王医院因病离世，终年65岁。儿子廖文哲、廖文信透过社交平台宣布母亲陈敏儿在家人悉心陪伴下安详辞世，回归天父怀中：「家人虽有万分不舍，但深知此刻母亲已经在天家安息。遵照敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式低调举行，仅限亲友及家属参与，不对公众开放，敬盼见谅。」

陈敏儿与廖启智11月11日结婚有寓意

陈敏儿在80年代入行后已与同届训练班同学廖启智拍拖，虽然陈敏儿成为当红花旦，廖启智只是配角，多年来都被认为是「女尊男卑」，但陈敏儿曾为廖启智平反并深为丈夫的演艺才华感到自豪。两人经历8年爱情长跑后，于1987年11月11日注册结婚，陈敏儿曾称刻意选择「11月11日」是取其「一双一对、一生一世」的寓意，期望两人能白头到老，可惜廖启智在2020年底发现患胃癌，未够半年病逝，享年67岁。夫妇二人从此天人永隔，未能到老。

相关阅读：陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝

陈敏儿幼子廖文诺血癌离世

80年代TVB花旦陈敏儿在训练班已心有所属，与同学廖启智开始了她的初恋，两人拍拖8年并在1987年结婚，陈敏儿淡出娱圈先后诞下长子廖文哲、次子廖文信和幼子廖文诺，在2003年，年仅5岁的幼子廖文诺患上血癌，在诺诺病发期间，廖启智几乎放弃了所有的工作，每天早上六点起床，送大儿子、二子到学校后赶到医院，用尽自己全部的爱和时间去照顾诺诺，给他按摩擦拭以减轻痛苦，直到晚饭后才匆忙赶去电视台主持亲子节目，回到家后已是午夜时分。为了让孩子忘记痛楚，廖启智和太太陈敏儿会不停讲故事、玩游戏，引开诺诺的注意，直至2006年4月，诺诺牵着爸爸妈妈的手，听着爸爸妈妈唱的歌，安详地离开了这个世界。陈敏儿一直表现坚强，虽然在儿子安息礼上，她没有流下一滴眼泪，但原来在陪伴儿子接受治疗时，已患上抑郁症，曾经有段时间想过寻死。而廖启智接受访问时直言，诺诺从患病、康复、再病发，这段时期就犹如坐过山车一样，不过夫妇二人因为有信仰支持，让他找到出路，生活重回正轨，情绪也得以平复，廖启智亦曾称诺诺的离开，虽然很痛苦，但让他学会更珍惜和家人的相处，「跟诺诺奋斗呢三年，曾经令我好封闭，但亦令我明白生命系好脆弱，甚至改变咗人生观。人生在世，仲有乜嘢比家人更重要？把握同佢哋相处嘅时光才系最重要。」

相关阅读：陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照

廖启智曾对老婆陈敏儿发表爱的宣言

在幼子廖文诺离世一年后，正值两人结婚20周年，廖启智特意与陈敏儿再次穿上婚纱礼服行礼，当时廖启智向太太发表爱的宣言：「她是我的最佳女主角，是我的。不是大家的，是我的，也是她儿子的。」可惜廖启智在2020年底患胃癌，于2021年离世，陈敏儿曾表示廖启智的病情来得突然，当时只有60几岁，年纪不算大，而且生活算健康，本来计划疫情过后去新疆旅行，没想到廖启智身体不适，食几星期中药没有好转，再到医院求诊怎料已是末期胃癌，医生告知寿命仅剩一至两个月。廖启智曾因病情曝光感到不安，陈敏儿为安抚老公：「我同佢讲外面啲记者虽然要工作、要报道你嘅事，但我想讲，佢哋每个嘅眼神都流露担心，佢哋唔止打工，还带住一份关心，你见大家几爱锡你。」陈敏儿鼓励廖启智将外界的祝福、祈祷、诵经视为「礼物」，感受有很多爱，盖在身上好温暖。陈敏儿亦曾回忆廖启智最遗憾未能亲眼见证儿子结婚。为弥补遗憾，陈敏儿曾提议：「不如预先录音或拍段片，到阿仔结婚那天赠他两句，譬如做人丈夫应该要点，预先买礼物畀未来新抱，甚至预先买礼物畀个孙，帮个孙改定名。」廖启智之后心情转变，曾感谢太太：「多谢你，如果没有你，我不知道怎样死。」陈敏儿知道老公对她的肯定：「人真系要知道点死，这个差不多是他最后跟我说的话。」当时陈敏儿选择留守医院陪伴走最后一程：「我睇到夫妇一场，原来人生最重要一步是进入死亡一刻，我陪伴著他，好好地送佢上车。」陈敏儿形容廖启智最后的日子，对二人来说意义重大。陈敏儿一直未有完全放下伤痛，在2024年，两人结婚38周年纪念日，陈敏儿曾在社交平台分享当年的婚纱照悼念亡夫，并感叹写道：「我早已白头，可惜他未能到老。上天不从人愿，人生不似预期，世事本是无常，变幻原是永恒。」

相关阅读：陈敏儿离世丨曾是TVB当家花旦凭《猎鹰》爆红 做过主持、任Do姐御用配音 嫁廖启智息影