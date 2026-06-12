陈敏儿离世丨曾是TVB当家花旦凭《猎鹰》爆红 做过主持、任Do姐御用配音 嫁廖启智息影

前TVB当家花旦陈敏儿今日（12日）离世消息，终年65岁，令无数观众深感惋惜。回顾陈敏儿的演艺生平，她于1979年入读第八期无线电视艺员训练班从而入行，与已故丈夫廖启智正是同届同学。陈敏儿凭借清丽脱俗的气质与正面健康的形象，在1980年代迅速上位，获无线力捧成为红极一时的当家花旦。除了演戏天份，她亦展现出极佳的口才，入行初期便担任《体育世界》主持，其后更成为《欢乐今宵》及《万千星辉贺台庆》等大型节目的金牌司仪，是八十年代香港电视圈中不可多得的全能女艺人。

陈敏儿与刘德华合拍《猎鹰》成名

陈敏儿的演艺生涯留下了多部脍炙人口的影视代表作，当中最高峰必定是1982年与刘德华合演的经典警匪神剧《猎鹰》。两人在剧中担正男女主角组成金童玉女，剧集播出后将陈敏儿的演艺事业推向巅峰，之后拍过剧集《男儿本色》、《挑战》、《天降财神》、《四丁班》等，皆是担当第一女主角。此外，陈敏儿更有一项鲜为人知的配音事业，在1980年代后期至1990年代初，她曾为Do姐郑裕玲出演的多部港产电影担任专用粤语配音员。陈敏儿近年曾接受网台节目「威哥会馆」专访，大谈这段为郑裕玲幕后配音的经历，分享了如何成为Do姐电影「代言人」的有趣幕后点滴，足见其多才多艺。

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陈敏儿与廖启智结婚急流勇退

尽管演艺与配音事业双双如日中天，陈敏儿却选择在事业黄金期回归家庭。她与廖启智于1987年结婚并育有三名儿子，为了专心相夫教子，息影原因主要是希望全心全意照顾家庭，因此甘愿放下名利逐渐淡出幕前。1992年播出的TVB处境喜剧《爱生事家庭》，成为了陈敏儿演艺生涯中最后一部参演的影视作品。自1993年起她正式全面息影，卸下明星光环做全职妈妈，即使其后面对幼子廖文诺因血癌早夭及丈夫离世等巨变，她始终以信仰和坚强撑起头家。

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陈敏儿拒绝复出拍剧

多年来，香港演艺圈曾掀起一阵资深花旦复出潮，外界亦一直期盼陈敏儿能重返萤幕，但她曾亲自回应并明确拒绝复出拍剧。陈敏儿坦言自己的生活重心早已彻底转移，经历过挚亲生离死别后人生观已有很大转变，晚年宁愿将全副心机投入于推广生死教育及开设茶室推动身心灵健康。陈敏儿曾直言对娱乐圈毫无留恋，甚至对娱乐事业有点抗拒。而对陈敏儿而言，演艺生涯虽然早已写下句号，但她留下的经典代表作与生动的配音演出，以及那份坚韧豁达的人生态度，将会永远留在广大影迷的心中。