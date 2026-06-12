陈敏儿离世丨患慢性病去年做大手术腹部留14厘米伤口 曾办生前告别会 3月分享最后近照

前TVB花旦陈敏儿离世，终年65岁。陈敏儿与已故丈夫廖启智的两名儿子廖文哲及廖文信透过社交平台证实噩耗，透露母亲于威尔斯亲王医院因病安详辞世。遵照陈敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式低调举行，仅限亲友及家属参与。陈敏儿近年受慢性病困扰，但一直以积极豁达的态度面对生命，其离世消息令大批网民及娱乐圈中人深感惋惜。

陈敏儿去年做大手术

关于陈敏儿近年的病况，她曾于去年7月紧急入院接受一场生死攸关的大手术，腹部留有长达14厘米的伤口。她曾在YouTube影片中分享，术后虽然承受巨大痛楚，但她凭借坚强意志，第三天已能在病房跳舞。她在术前已向两子尽诉心中情，坦然平静地面对死亡；而在手术醒来后，她更顿悟生命的可贵，承诺「好好生活」，重新调整作息与身心平衡，放下执著。

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陈敏儿是慢性病患者

面对无常的人生，陈敏儿选择以破格且充满爱的方式应对，特别于去年举办了一场「生前告别会」。她坦言自己作为慢性病患者，眼见亲友相继离世，深知「好好道别」的重要性，因此决定把握当下，亲自向生命中的贵人及挚爱道谢，减少分离遗憾。近年她更积极推广生死教育，远赴美国修读快乐课程，并成立「幸福生活协会」及开设茶室，致力推广正向人生观。

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陈敏儿3月最后公开露面

陈敏儿最后的公开露面及动向，一直是大众关注的焦点。今年1月，她曾在YouTube频道「好好生活」上载影片，片中的她精神奕奕、状态不俗；而她最后一次公开更新近况，则是今年3月于Facebook分享的个人近照，这亦成为了她留给公众的最后身影。陈敏儿一生经历高低起跌，但她勇敢面对生死、热爱生命的精神，将永远留在广大影迷心中。