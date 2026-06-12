陈敏儿离世终年65岁 家属发讣闻：已在天家安息 老公廖启智5年前癌逝

廖启智遗孀陈敏儿去年曾贴出一张坐在窗前看风景的照片，发文透露身体出现问题：「最近遇见我的朋友，都会说：『你瘦了』，是的，身体的确出了些状况。7月入了中文大学医院，赶急的做了手术。现在康复中，一切都会好起来..并且，我相信会越来越好。」 廖启智在2020年底发现患胃癌，未够半年病逝，想不到今日（6月12日）儿子廖文哲、廖文信透过社交平台宣布陈敏儿于威尔斯亲王医院因病离世，终年65岁。

我们敬爱的母亲陈敏儿女士，于2026年6月12日上午，在家人悉心陪伴下于威尔斯亲王医院因病安详辞世，回归天父怀中。 我们衷心感谢医护人员对母亲的悉心照顾，家人虽有万分不舍，但深知此刻母亲已经在天家安息。 我们感谢各界朋友对母亲敏儿的怀念和关心。遵照敏儿生前意愿，安息礼将以私人形式低调举行，仅限亲友及家属参与，不对公众开放，敬盼见谅。 儿子：廖文哲、廖文信泣告 2026年6月12日

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陈敏儿创立的幸福生活协会延续初心

陈敏儿创立的幸福生活协会亦向所有关心幸福生活协会的朋友宣布噩耗：「我们怀著沉重而不舍的心情通知大家，幸福生活协会创会会长陈敏儿女士，已于2026年6月12日安息主怀。敏儿在人生旅程中，走过低谷与重建，也在反思与实践中，种下「幸福可以被练习」的信念。她创办幸福生活协会，是希望为更多愿意好好生活的人，提供一份陪伴与连结。她曾说：『幸福，不是一种外在成就，而是一种可以被练习、被滋养的内在能力。』一直以来，她以『幸福五大元素』为路标，带领我们在身心灵整合的路上同行，让觉察成为改变的开始，让连结成为文化的种子。一个人觉察自己，是改变的开始。一群人彼此连结，便能种下幸福文化。今天，我们怀念她的远见、温柔与坚定。更重要的是，我们会延续她的初心，让这份「好好生活、拥抱幸福」的精神继续在社群中流动。在这个时刻，我们诚邀大家以敏儿常说的一句话彼此提醒：『好好生活，拥抱幸福。』愿我们继续成为幸福的种子，在生活中开花、结果，回馈世界。感谢您一直以来的同行与支持。敬祝平安」

陈敏儿近两年身体状况不理想

陈敏儿生前曾举行「生前告别会」好好向他们道谢和道别：「我系一个慢性病患者，近呢两年身体嘅状况越嚟越唔理想，既然冇办法预知未来，不如把握当下，趁仲有呢个机会，好好讲出心里面嘅说话，减少分离嘅遗憾。」陈敏儿称去年6月身体出现严重情况，需要入院接受一场大手术：「喺手术之前，我梗系把握机会同两个仔尽诉心中情，大家都唔想留低任何遗憾，我入手术室之前，进行咗一个祈祷，唔系叫自己唔好死，而系用一个开放嘅心，接纳一个开放嘅结局，如果死，我系OK，如果继续活落去，我都觉得几好，我相信一切有最好嘅安排，所以个心系好平安。」陈敏儿透露已为自己预备好丧礼，坦然面对死亡：「我嘅丧礼叫人生毕业礼，麻烦大家帮我拍手掌，因为我今世要学习嘅功课已经做好，所以先行告退。」陈敏儿表示已交代后事，包括立遗嘱及拍遗照。

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