刘德华遭黄日华热情搭膊竟「一秒黑面」？ 明显变化镜头逐格睇 镜头后真实关系曝光

94岁的「修哥」胡枫日前在红馆举行《修哥九五至尊无限枫骚演唱会》，当晚现场星光熠熠，有张学友、张家辉等一众契仔及好友撑场外，昔日TVB「五虎将」刘德华与黄日华更罕有同台。刘德华与黄日华在台上的互动，却因一严肃的反应，引起网民热烈讨论。

刘德华贴心举动显真情

在胡枫的演唱会尾声大合唱环节中，有网民捕捉黄日华越过多位艺人，从后方走到前排揾刘德华打招呼，当时刘德华正背向黄日华与众人大合唱，黄日华便主动搭住刘德华的肩膀，二人之后相拥互动问候，展现出重逢的喜悦。刘德华还被见到向黄日华递咪，展现贴心一面。

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不过有网民却见到刘德华转身时，脸上出现严肃表情，引起网民揣测，刘德华是否不喜欢被人搭膊头，而一度露出「黑面」神情。但有网民相信只是一场误会，因当时刘德华正投入合唱，进入专注的表演模式，才会看起来表情严肃。

刘德华黄日华多度合作

黄日华自不再拍戏后，近年经常与明星足球队北上踢波，以苗侨伟属见面最频繁的「五虎将」成员。黄日华与刘德华合作逾40年，二人不仅在早年的电视剧中多度合作，转投电影界亦曾合作《五虎将之决裂》、《童梦奇缘》、《拆弹专家》、《追龙》等，足见交情极好。

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