爱回家之三代同糖｜网民倡李家鼎、李泳豪入剧组收视有保证  车婉婉演吴若希妈妈惹质疑  以为李若彤回归？

TVB皇牌长寿处境剧《爱·回家之开心速递》将于2026年7月迎来大结局，近日TVB正式宣布，全新处境剧《爱‧回家之三代同糖》将紧接其后，并于8月首播。新剧将由车婉婉、吴若希，以及近期因综艺节目《唱钱》而人气急升的李茵彤担任主要角色，全新组合令外界翘首以待。

《三代同糖》应重用新演员？

新剧阵容一经公布，网民立即在TVB的官方社交媒体上热烈讨论，评价可谓两极。有网民对新组合表示充满期待，认为能为观众带来新鲜感，希望新剧能多加年轻演员的戏份，吸引更多年轻观众。不过，亦有网民持保留态度，认为TVB应该给予更多真正的新人机会，例如考虑近年参选的香港小姐。

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车婉婉演吴若希妈妈惹质疑？

在选角方面，其中一个焦点落在车婉婉与吴若希的母女档组合上。有网民对此表示怀疑：「唔明....车婉婉做吴若希妈妈？」认为车婉婉的年纪似乎与角色设定不太相符。

李家父子加入剧组收视有保证？

此外，创意十足的网民亦纷纷向TVB提供「另类」选角建议。有网民指出，剧名为《三代同糖》，为何没有邀请糖妹（黄山怡）出演，笑称「冇糖妹点叫三代同糖」。更有网民建议，TVB应邀请近期话题度极高的李家鼎与李泳豪父子加入，认为凭借二人的人气，必定能成为收视保证，极具噱头。

李茵彤睇错李若彤

有趣的是，新剧阵容亦引发一场「美丽的误会」。不少网民乍看之下，将新晋演员李茵彤错认为「最美小龙女」李若彤，纷纷留言表示「以为有得睇小龙女」，一度空欢喜一场。新剧尚未播出，已成功制造不少话题，足见观众对《爱·回家》系列的关注度。

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