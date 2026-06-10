何依婷遇极品前度索2.6万「掟包费」 霸气一招了结孽缘获激赞 由公屋妹升呢豪宅少奶

TVB全新综艺节目《夫妻肺片》，最新一集邀请到何依婷、庄思敏、支喾仪、周吉佩以及谭辉智担任嘉宾，并围绕「天使与魔鬼前度」及「成班男人出去玩」两大辛辣主题展开激辩，当中以何依婷的「掟包费」经历最为震撼全场。在讨论前度的超渣行为时，何依婷语出惊人地透露，自己曾向某任前度主动提出分手，没想到对方竟厚颜地向她追讨恋爱期间送赠的名牌手袋费用，索取高达2万6千元的「掟包费」。此话一出，全场女嘉宾顿时目瞪口呆，齐声惊呼：「吓？！」庄思敏满心好奇地问对方是否想借此数目挽留感情，何依婷闻言肉紧表示，女人听到这种话只会瞬间「著火」。

何依婷开支票逐走前度男友

性格刚烈的何依婷，忆述当时情况，霸气尽现，由于事发地点就在何依婷自己家中，且没有足够现金，她二话不说走进房间拿出支票簿，直接大笔一挥写下一张3万元的支票狠狠甩给对方，并丢下一句超型对白：「唔使找，你即刻同我走！」何依婷这番手起刀落的举动，瞬间赢得在场女士的欢呼，向她投以「尊敬的眼神」大赞：「你好型呀！」

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何依婷化身调解员安慰老公好兄弟

何依婷在探讨「成班男人出去玩」这个话题时，同样表现得最为激动。她点名投诉老公的一位好兄弟，指对方每逢与自己老婆吵架后，就必定会找借口约她老公出去借酒消愁。何依婷坦言，对方总是以「我同老婆吵大镬好唔开心呀，你出嚟陪我饮酒吖」为由将老公Call走。起初何依婷还十分通情达理，觉得男人需要空间吐苦水，就算老公玩到三更半夜回家，她也觉得只要能帮朋友解决问题就没关系。谁知事隔仅仅两个星期，这位朋友又再次因为夫妻闹交而约她老公。何依婷直接向老公的朋友抛出霸气指令：「你哋唔好出去倾喇，返屋企倾，我帮你解决！」结果何依婷真的把对方叫到家中，化身感情调解员，陪著这位朋友彻夜长谈直到凌晨两、三点，确是始料未及。

何依婷婚后升呢住千万豪宅

回顾何依婷的人生轨迹，出身基层，于黄大仙公屋屋邨长大，2017年赢得港姐亚军入行，近年更凭话题剧集《新闻女王》及《金式森林》成功入屋，事业稳步上扬。在感情上，她亦收获了完美的归宿，2023年她与富二代兼大学同学男友Cedric修成正果，于印尼峇里岛举行了梦幻婚礼，并于2025年顺利诞下宝贝女儿Rosella，一家三口乐也融融。婚后的何依婷顺利搬入有「红磡楼王」之称的千万级别豪宅，网民纷纷指她是人生胜利组。

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