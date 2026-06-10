李泳豪YouTube频道光速破10万订阅  同行逐点拆解豪仔惊人收入  年薪势破2百万：够养李家鼎

近期因「李家风暴」而频频登上新闻版面的李泳豪（豪仔），化压力为动力，早前宣布重启其个人YouTube频道「豪仔 ON AIR」。没想到复出短短日子，频道便势如破竹，光速冲破十万订阅大关！日前李泳豪在TVB电视城饭堂与《爱．回家之开心速递》的一班剧组好拍档大肆庆祝，尽显圈中好人缘。

李泳豪跟《爱回家》手足庆10万订阅

当日的庆祝饭局星光熠熠，出席阵容包括樊亦敏、林淑敏、许家杰、杨明、欧瑞伟、李伟健、许思敏及林钰洧等，气氛极之热闹。正当豪仔低头食饭之际，众人随即发动「口水攻势」，「三太」樊亦敏率先发功打趣道：「依个咪豪仔？点解你喺度㗎？你话一个礼拜拍三条片，你应该好忙㗎㖞！」杨明立刻默契补刀：「你仲有时间食饭嘅？」

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《爱回家》同事续瞓身帮手宣传

面对连番夹击，最后由李伟健大声开估解围：「因为庆祝佢10万订阅呀！」全场随即爆发热烈掌声及欢呼。见李泳豪搞网上频道有声有色，「大小姐」林淑敏亦不忘趁机「搲捞」，叮嘱豪仔记得要再请她上节目做嘉宾；而「送水辉」许家杰更化身尽责宣传专员，对住镜头提醒网民要为豪仔的影片「CLS」（留言、赞好、分享），足见《爱回家》剧组上下感情深厚，力挺兄弟到底。

李泳豪YT点击率势如破竹

除了剧组好友力撑，李泳豪频道的惊人爆发力亦引起了网络界的高度关注。近日有YouTuber特别拍片分析「豪仔 ON AIR」的数据，直指其吸金潜力深不可测。该分析指出，豪仔的频道在开启营利模式后的头15天内，影片点击率就已经怒刷了150万次观看数；若以目前的YouTube分红比例保守推算，这短短半个月已经为他带来约6万港币的进帐。他指李家鼎一个月开支不足4万元，李泳豪已绝对养得起爸爸有余。

李泳豪年薪破200万不是梦

该YouTuber进一步详细拆解，若豪仔能维持目前「一周三更」的高企活跃度及影片质量，其每月单靠点击率的被动收入最少可稳赚12万元。这意味著他一年的基本YouTube分红就已经高达144万。分析强调，豪仔的频道目前仍处于高速成长的「起步阶段」，随著订阅人数累积、粉丝黏著度越来越高，未来势必会吸引大量广告商的青睐、品牌业配（Sponsor）及线下活动邀请。只要频道能保持这股热度，将流量变现，李泳豪未来的年收入要突破200万港元绝对不是梦，随时成为香港演艺圈中转战网络最成功的「吸金王」之一。

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