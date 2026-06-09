ViuTV节目主持施可莹患卵巢癌已扩散揭近况：指数好差 心跳达140兼脱发 装人工造口维生

施可莹（Lillian）精通四语，曾为ViuTV节目做主持，近年凭借流利口才成为多位日韩泰明星活动的御用司仪，事业前景一片光明。然而，今年5月她透露确诊卵巢癌，需全面停工接受治疗。近日，她于社交平台更新抗癌病况，坦言化疗副作用大，除了出现脱发情况，更透露医生告知其身体指数「好差」，心跳原因不明地高达140，令她不禁悲观写下：「听到好似自己下一秒就会88（拜拜），生命就系咁，冇人知下一秒咩事。」字句令人心酸，但她文末仍坚强表示：「我未放弃㗎！」

施可莹体内有巨型肿瘤忍痛完成工作

施可莹向来以阳光活力的形象示人，经常与古天乐、郑容和、许光汉等巨星合作。但她去年10月惊觉卵巢长出10厘米肿瘤，其后更极速扩大至17厘米，腹部隆起如怀孕五个月。尽管饱受病痛折磨，她仍强忍剧痛，敬业地完成泰星LingOrm见面会及电影《寻秦记》等主持工作，其专业精神让外界在得知病情后无不感到心痛与佩服。

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施可莹病情严重须依赖人工造口维生

原以为切除肿瘤便能雨过天晴，但施可莹在今年2月进行手术时，才正式确诊卵巢癌，且癌细胞已扩散。病情急转直下，她在4月转往公立医院接受全子宫切除手术，并为保命而装上人工造口。这个沉重打击一度让坚强的她彻底崩溃，担心自己成为家人负担，也恐惧无法重返幕前。目前她仍需留院接受化疗，身心承受巨大压力。

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施可莹获圈中好友及网民集气

自宣布患癌后，施可莹在圈中人缘甚广，获得MIRROR成员Stanley（邱士缙）、余香凝、王丹妮等多位艺人及大量网民留言打气。全面停工的她，早前呼吁大家可以透过观看她的YouTube频道来支持她。她承诺出院后会尽快剪辑存档的旅游影片，希望透过作品与观众保持连结，并以此为动力，陪伴她走过这段艰难的抗癌之路。