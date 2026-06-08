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SEVENTEEN小分队DxS演唱会唱足逾3小时 模仿《Blue》MV胜宽反串演出 DK报喜将做舅父

影视圈
更新时间：19:59 2026-06-08 HKT
发布时间：19:59 2026-06-08 HKT

人气韩团SEVENTEEN小分队DxS（DK x 胜寛） 上周六（6日）及日（7日），于澳门威尼斯人综艺馆举行首次巡回演唱会，并唱足3小时15分钟，DxS不仅大展惊人唱功，更邀请了14人弦乐团现场伴奏，又拍摄惊喜间场影片，冧爆粉丝。

舞台3D蝴蝶神呼应SEVENTEEN大队

演唱会以DxS今年1月发行的首张迷你专辑 《Serenade》 中「平凡的爱情」为主题，透过两位成员细腻的情感与和声，展现出能引起共鸣的音乐故事。演唱会由大屏幕上两只2D蝴蝶幻化成3D蝴蝶、在舞台上空飞翔揭开序幕，蝴蝶意象正正呼应SEVENTEEN大型巡回演唱会的蝴蝶舞台特效。

胜宽唱出前辈泰妍的歌曲

Solo部分，胜寛唱出 《Dandelion》 及 《Dream Serenade》 后感性分享：「谢谢大家，这是我的个人舞台。大家听现场版本喜欢吗？非常感谢大家。这两首歌对我来说都非常有意义，每次唱的时候都特别紧张。我刚刚唱的时候，听到也看到大家一起唱，大家都很集中，就更紧张。但也因为更紧张，所以就可以唱得更好，谢谢你们。」胜宽又问大家澳门有甚么好吃，但因台下反应太热情，最终一句也没听清楚，最后搞笑叫大家上传到社交平台weverse。随后他送上个人舞台最后一首歌 《Time Lapse》，并说明这是非常尊敬的前辈泰妍的歌曲，希望这首歌能成为CARAT的安慰。

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DK爆料姊姊有喜将当舅父

至于DK的Solo部分，台下CARAT不时跟着合唱，令DK非常惊喜，说：「作为我个人舞台，第一首歌带来了 《A Journey》，大家觉得怎样？（全场大合唱副歌）大家真的唱得好。你们是因为听过很多次我的翻唱，所以会唱吗？我觉得今晚的演唱会因为有大家，氛围非常好，也特别热情。我的家人也有来到现场，相信家人看到大家看得这么开心，他们也会很开心。然后还有一个好消息，想跟大家炫耀一下，我的姊姊，她不是结婚了吗？她怀孕了，有一个女儿，所以我有一个姨甥女了。听到姊姊怀孕的消息，我心情很好，就想跟她说希望她可以健康地诞下小宝宝。」之后DK唱出了 《GO!》。

胜宽破格反串做女友与DK激战

在演唱会间场部分，DxS精心拍摄了多条影片送给CARAT。当中二人以《Blue》MV为模仿，胜宽反串扮演女生，DK为男友，二人因为「独食」吵架，当中一幕，胜宽一句「你试下丢」，DK「以为我不敢」随即扔掉毛巾一幕，全场爆笑。片中还有MINGYU现身，令粉丝十分惊喜。结尾时，DxS表示为今次演唱会做了很多准备，又感谢澳门CARAT，让他们感到很幸福。

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