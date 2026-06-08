中年好声音4 | 卓猷燕陷出局边缘 开场已甩Beat肥妈提场救亡 网民批「四无」选手纯飙高音？

近日播出的《中年好声量4》「安歌之夜」战况激烈，然而赛前被视为实力唱将之一的卓猷燕，今集表现失准，她选唱了许志安的《世纪末烟花》，但甫开口便立即甩Beat，节奏混乱，情况让台下的评审肥妈看得相当肉紧，更忍不住出手为她打拍子提场，非常尴尬。卓猷燕在台上的演绎充满力量，肢体动作甚多，但似乎过于肉紧，全程青筋暴现，面容扭曲，与歌曲本身浪漫而略带悲伤的氛围格格不入。

卓猷燕表现失准开场已甩Beat

卓猷燕的演出结束后，评审们毫不留情地指出其问题所在。海儿直指她唱歌时过分紧张，而且太多夸张的大动作，完全破坏了歌曲的意境，甚至有点「唱低了」的感觉。而周国丰批评更为直接，直指她的咬字有严重问题：「尤其头两句如果我唔睇歌词，我唔知你唱乜。」肥妈亦补充，卓猷燕因为太紧张，导致演唱时连拍子都抓不准，浪费了一把好声音。虽然最终她获得83分，未至于即时淘汰，但已进入待定区。

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网民批卓猷燕唱歌用力过猛咬字不清

节目播出后，网民随即在讨论区掀起热议，大部分人都对卓猷燕的表现感到失望，甚至预计她将会被淘汰。有网民狠批她「无颜值、无咬字、无歌词、无音准」，只有「爆音」。亦有不少人认为她用力过猛，感觉「over咗」，留言指「可唔可以快D出局，获获唱到青筋都现晒，面容扭曲」、「欣赏佢好认真，但呢首真系失准」。其中一位网民更发表长文，认为卓猷燕虽然对唱歌有热诚，但最近几次都表现过火，而且走音、咬字问题频生，过分追求飙高音而忽略了歌曲本身。

比赛常客卓猷燕曾获周杰伦赏识

现年45岁的卓猷燕，其实身经百战，是歌唱比赛常客，她任职房地产公司董事。早在13岁时，她已参加新加坡的英语选秀节目《新人榜》；2004年，她在《新加坡偶像》中过关斩将，最终勇夺季军。至2017年，她参加内地《中国新歌声2》，凭著献唱《不能说的秘密》，同时获得周杰伦、那英和刘欢三位星级导师的青睐，最终更成功加入周杰伦的战队。如今她表现失准，被网民预测会提早出局。

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