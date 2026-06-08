吴婉芳二仔胡智同严重受伤急做手术 遇无妄之灾憔悴病容曝光 刚完婚冻龄母靓爆全场

被誉为「最美奶奶」的1986年港姐亚军吴婉芳，其二仔胡智同（Lynus）早前才与女友Kristy举行完世纪婚礼，人生刚踏入美满新篇章，岂料乐极生悲，竟因健身而遭遇严重意外，导致胸肌撕裂，需要即时接受手术。

胡智同胸肌撕裂需做手术

胡智同手术后在社交平台分享了一张照片，只见他身穿病人服躺在手术床上，右手被固定在手托上，看起来手术已经顺利完成。然而，照片中的他神情略带疲惫，脸上流露出一丝无奈，显然对于这场新婚后的无妄之灾感到相当郁闷。

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胡智同结婚后无预警受伤

他在IG上以长文详述了受伤经过，原来意外发生在婚礼刚结束后。他写道：「生活总会以意想不到的方式考验我们。婚礼刚结束，我在健身房做卧推时，只是举了个普通重量——这完全在我的能力范围之内——结果却撕裂了胸肌。」他坦言做梦也没想到会发生这种事，心情沮丧到极点，因为他本期待著一个充实的休赛期来好好训练，如今却要面对长达六个月的漫长复原期。

胡智同：为甚么是我

这次意外对他无疑是晴天霹雳，他更一度极度无奈地反问自己：「为甚么是我？为什么偏偏是现在？」不过，作为健身爱好者的他很快便调整好心情，表现出积极面对的态度。他写道：「我意识到，有些问题没有答案。我唯一知道的是，生活总要继续，我也会继续前进。」他誓言会比以往更强大，并视这次挑战为成长的机会，「我们不会因为安逸而成长，我们会因为挑战而成长。而这恰好是我的。」

胡智同世纪婚礼吴婉芳颜值爆灯

回顾不久前胡智同的婚礼，场面盛大且星光熠熠。其母吴婉芳的冻龄美貌再度成为全城热话，现年58岁的她身穿一袭白色晚礼服，配上夺目的翡翠首饰，气质雍容华贵，颜值依然「爆灯」，状态好到令人难以置信。席间最大的惊喜，莫过于新郎的契爷「歌神」张学友不仅以长辈身份稳坐主家席，更与吴婉芳深情合唱经典金曲《爱是永恒》，掀起全场高潮，影片随即在网上疯传，成为一时佳话。

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