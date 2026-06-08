胡枫演唱会｜修哥两度险生意外 脚软向后跌幸得刘德华顶住 落楼梯绊倒向前仆好牙烟

胡枫（修哥）于昨日（7日）以94岁高龄，第五度登上红磡体育馆，举行《修哥九五至尊无限枫骚演唱会》。修哥不仅再次刷新自己保持的纪录，更以94岁140日之龄，成功挑战健力士世界纪录，获颁「举办演唱会最年长的华语艺人」殊荣，缔造了乐坛传奇。在这场长达五小时的演唱会中，年事已高的修哥两度在台上出现惊险画面，幸得身边人眼明手快，才化险为夷，当中包括刘德华和张家辉。

胡枫落楼梯脚步不稳

演唱会甫开场，修哥身穿绣满金线的闪亮西装，气派十足地坐著金龙宝座从高处登场，尽显「九五至尊」的风范。当他站起准备走下几级楼梯时，未知是否因舞台灯光或服装影响，突然脚步踉跄，身体向前倾，险些仆倒在台阶上。这惊心动魄的一刻让全场观众大为紧张，幸好两位伴舞的舞蹈员反应极快，一个箭步上前稳稳地扶住了修哥，让他安全地走下楼梯，场面惊险。

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胡枫完场累到爆险向后跌

演唱会接近尾声，来到历史性的时刻——颁发健力士世界纪录奖状。当修哥从天王刘德华手中接过奖状时，或许是经过近五小时、演唱45首歌曲的体力消耗，他显得有些疲惫，突然身体一软向后倾倒。站在他身旁的张家辉见状，立即眼明手快地从后方紧紧扶住他的手臂。而另一侧的刘德华虽然拿著奖状，但亦非常机警，立刻上前一步，用自己的肩膀给修哥作依靠，让他能稳住身子。两大巨星左右护驾，成功避免了一场意外，这暖心而迅速的反应也引来了全场观众的热烈欢呼与掌声。

半个娱乐圈撑场嘉宾阵容鼎盛

修哥在圈中人缘极佳，地位崇高，这次演唱会吸引了半个娱乐圈的巨星到场支持。演出嘉宾阵容星光熠熠，包括：杨千嬅、BigFour、草蜢、罗嘉良、陈奕迅、陈松伶、周柏豪、陈百祥、莫文蔚、黄日华、狄波拉、汪明荃、Joe Junior、陈欣健，以及《中年好声音3》的黄博、刘洋、张雨辰等。此外，契仔张学友、张家辉，以及天王刘德华和曾志伟都亲身到场支持，足见修哥在演艺界的非凡影响力。

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胡枫演唱会台下众星云集：