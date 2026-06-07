胡枫演唱会2026｜94岁修哥开骚破纪录 红馆设十围酒席群星到贺 曾志伟预约胡枫百岁个唱再做嘉宾

94岁的「修哥」胡枫今日（7日）于红馆举行《修哥九五至尊无限枫骚演唱会》，挑战全球最年长华语艺人开骚纪录，吸引半个娱乐圈名人到场支持，其中曾志伟更惊喜现身见证传奇。胡枫透露曾志伟在他70岁首次举办个人演唱会时便已担任嘉宾，交情极深；曾志伟则在台上大赞胡枫，直言全香港甚至全世界都没有人能在这年纪，于短短十年之内开足六场红馆个唱，更笑指今晚红馆的巨星阵容简直比颁奖典礼还要强大，甚至当场与胡枫约定，等胡枫105岁再开演唱会时，一定要继续找他做嘉宾。

胡枫红馆演唱会特设十围酒席

除了曾志伟与同台力撑的陈欣健外，今次红馆舞台两边特别设有十围酒席，现场可谓星光璀璨，出席的星级嘉宾包括乐易玲、曾志伟、陈百祥、狄波拉、罗兰、卢海鹏、卢敏仪与老公孙敬安、黄淑仪、梅小青与老公刘家豪、谢雪心、高永文医生、陈法蓉与爸爸、刘倩婷与老公李丞责、陈晓华、丁子朗、颜米羔跟妈妈、古天乐妈妈等众多名流巨星，而契仔张学友及张家辉等亦有拍祝贺影片。演唱会正式开始时，先由《声秀》三甲冯熙燮、柯雨霏、胡子贝联同《中年好声音3》的刘洋、黄博、张与辰打头阵，热唱张国荣名曲《Monica》带起全场高潮。

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胡枫坐龙椅登场献唱《情花开》

在歌曲中段，身穿闪爆西装的胡枫霸气地坐在龙椅上登场，随即以动人歌声献唱经典情歌《情花开》，瞬间引来全场欢呼。亲切的胡枫与全场观众及嘉宾热情打招呼，并幽默地介绍新一代歌手，形容《声秀》成员是「明日之星」，而《中年好声音3》的成员则是「今日之星」，大方地给予他们介绍自己的机会，随后更逐一感谢所有前来捧场的嘉宾，展现出殿堂级前辈提携后辈与重视友情的风范。

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胡枫演唱会台下众星云集：

麦美恩大胆拉扯胡枫头发

随后登台的麦美恩更为现场带来惊喜笑料，她大胆地在台上直接拉扯胡枫的头发，现场认证胡枫的一头黑发绝对百分之百是真发，接著又伸手摸胡枫的脸，大赞胡枫的皮肤滑溜无瑕。面对麦美恩的热情赞赏，94岁的胡枫随即大方公开自己的养生与防老心得，透露自己维持健康与红润脸色的秘诀其实非常简单，就是「行路」，只要平时多走路、多运动，身体自然就会强健有活力。

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