林青霞状态一流罕现身江西  笑靥如花牵手闺密少女感四射  逆龄生长三字赠粉丝冧到晕

现年71岁、一代影坛绝色大美人林青霞，近年来逐渐淡出幕前，过著惬意闲适的隐退日子。生性喜欢四处游历的她，近日惊喜现身江西会昌戏剧小镇。从最新曝光的画面可见，这位年逾古稀的影的美人，展现出令人屏息的绝世容貌。只见她脸上仅施以极淡的脂粉，但肤质依旧白皙细滑、晶莹剔透，丝毫未见岁月留下的痕迹。当天她以一件纯净素雅的白色衬衣搭配一袭深色长裙，造型简约却散发著难以掩盖的高级质感。她与现年75岁的闰密丁乃竺结伴同游，两人一路上谈笑风生、笑靥如花，二人更于街上手拖手。

林青霞和闺密手拖手游江西

不仅容貌冻龄，林青霞的身段同样维持得相当完美，体态依旧轻盈纤瘦。在小镇漫步时，她的步伐轻快敏捷、身姿挺拔从容，完全没有一般长者常见的蹒跚老态。最令人眼前一亮的是，她与闺密在街头甚至宛如年轻女孩般手挽著手游逛，那份天真烂漫的模样简直是少女气息满溢，活力之充沛让人完全忘记了她的真实年龄，两人站在一起犹如一对充满青春活力的姊妹花。

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林青霞甜笑向粉丝说我爱你

除了欣赏古镇美景，林青霞此行也前往观赏了当地的特色戏剧演出。当得知偶像降临，大批热情粉丝随即蜂拥而至，一路紧随。众人难掩激动之情，齐声对著她高呼「我爱你」来表达倾慕。面对群众的热烈爱戴，林青霞不但没有丝毫巨星架子，反而感到无比愉悦，绽放出极具感染力的甜美笑容，并亲切地开口回应粉丝：「我也爱你们！」这位芳华绝代的传奇女星，不但气质出众、外貌出尘，更是如此亲民宠粉，全方位展现了无与伦比的迷人魅力，「大美人」的称号绝对是实至名归。

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