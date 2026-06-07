甜宠剧男星金泽离世终年33岁 擅演霸道总裁传拍短剧过劳猝死 拍《忘记你，记得爱情》走红

内地男星金泽（本名张家玮）惊传已于6月4日在杭州住处骤逝，终年33岁。金泽以高大帅气的「霸道总裁」形象深植人心，他近年转型在短剧市场圈粉无数，曾参演《忘记你，记得爱情》、《从结婚开始恋爱》等多部甜宠剧。他离世的消息直到6月6日才由多年挚友证实，消息一出立刻冲上微博热搜。据剧组工作人员透露，金泽前几天还在横店赶拍新戏，如今突传死讯，外界纷纷将矛头指向短剧产业日夜颠倒、高强度的拍摄环境，揣测死因恐与「过劳猝死」有关，令大批死忠粉丝震惊且心碎。

金泽日前赴杭州看王力宏演唱会

令人鼻酸的是，金泽生前最后的更新朋友圈的动态的日子是5月30日，当天他才刚前往杭州奥体中心观赏完王力宏的演唱会，并开心晒出现场照写下「不错儿」三字，心情看似相当愉悦，岂料短短数日竟天人永隔。率先证实死讯的挚友也在社交平台发文哀悼，透露两人同为山东威海人且从小玩到大，今年春节更才刚在家乡开心聚餐，如今面对突如其来的死讯，让他直呼「久久无法接受现实」，多么希望这一切只是一场误会。

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公司请大众勿过度猜测金泽离世原因

针对网上的各种死因揣测，金泽所属经理人公司「盛世光年文化」已正式发布声明回应。公司方面强调，为了尊重逝者并体恤家属此刻悲痛的心情，恳请媒体与大众切勿随意杜撰或过度猜测离世原因，避免持续占用公众资源造成二次伤害。经理人公司也承诺，目前正全力配合家属处理各项善后事宜，期盼能让金泽平静、圆满地走完人生最后一程。

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