李家鼎惊喜现身「初恋Cafe」 《香港八一》「李威」再现 网民：鼎爷系咪客串《爱回家》

TVB金牌甘草演员「鼎爷」李家鼎惊喜现身处境喜剧《爱‧回家之开心速递》的拍摄现场「初恋Cafe」，由于其细仔李泳豪在剧中是「初恋Cafe」员工，网民都期待他们父子在剧中合作，纷纷留言问李家鼎是否会客串演出《爱‧回家之开心速递》。李家鼎细仔李泳豪在IG分享与爸爸、罗乐林及钟志光的四人合照，并兴奋留言：「银禧小食店李威突击出现在初恋Cafe 」，瞬间勾起观众的集体回忆！

「李威」穿越时空现身《爱回家》？

李家鼎于80年代经典处境喜剧《香港八一》至《香港八六》系列中，饰演「银禧小食店」伙计「李威」一角，形象深入民心。事隔40多年，李泳豪的帖文巧妙地让「李威」这个经典角色「穿越」到《爱回家》的「初恋Cafe」，引来不少粉丝留言表示期待，纷纷猜测李家鼎是否会以「李威」一角客串《爱‧回家之开心速递》，为即将迎来大结局的剧集再创经典场面。从照片中可见，81岁李家鼎身穿牛仔外套，虽然仍然消瘦，但精神矍铄，状态甚佳，与同场的罗乐林、钟志光及儿子李泳豪笑容满面，气氛融洽。

相关阅读：李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵 行为异常精神状态惹担忧 犯佛门大忌恐折福丨独家

李家鼎走出家庭风波阴霾状态好转

近来李家鼎的家庭状况备受关注。自从李家鼎前妻施明离世，三父子的纠纷就闹过不停，早前李家鼎更明言与大仔李泳汉已脱离父子关系。近来李泳汉更远赴印度拜佛，已久未公开谈论家事。目前，李家鼎的起居主要由细仔李泳豪及其太太Agnes照顾。李家鼎早前受访时曾公开大赞儿子和媳妇对他照顾得无微不至，让他倍感安慰。如今李家鼎不仅身体状况好转不少，更重投幕前与细仔李泳豪拍YouTube影片，更疑似客串剧集演出，可见在儿子的悉心照料下，生活过得相当愉快，已走出昔日的家庭纠纷阴霾。

相关阅读：李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷

李泳汉印度拜佛失控喊叫疑与老婆激吵？