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薛家燕公益金骚连讲两次「张国荣姐姐」  激罕跳线网民叹：咁辛苦做乜  骚前出意外险撞爆鼻

影视圈
更新时间：15:00 2026-06-07 HKT
发布时间：15:00 2026-06-07 HKT

昨晚（6月1日）于电视城举行的《万众同心公益金》星光熠熠，其中一个表演环节由「家燕姐」薛家燕跟音乐剧《为你钟情》的一众演员，包括郑俊弘、何晋乐、黄洛妍等，一同献唱纪念「哥哥」张国荣。不过，一向在台上有如「开心果」般精灵的家燕姐，在演出前的对谈环节中，竟罕有地出现严重口误，引发全场爆笑及网络热话。

薛家燕讲错两次「张国荣姐姐」

事发时，家燕姐正与拍档们包括郑俊弘对谈，竟口误将「纪念张国荣哥哥」说成了「纪念张国荣姐姐」。身旁的演员们初时未有反应，家燕姐更不自觉地重复一次「张国荣姐姐」，此时同场的郑俊弘再也忍不住，当场爆笑至面容扭曲，其他演员亦目定口呆。连错两次的家燕姐才修正说「张国荣哥哥」，并尴尬地笑了起来，场面相当有趣。

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 薛家燕讲错片段网络疯传

这段「虾碌」片段在节目播出后迅速成为网络热话，网民纷纷截图及转发。不少网民对家燕姐的口误表示惊讶，留言指「家燕姐做咩事」、「家燕姐跳线」。亦有网民慨叹家燕姐「转数慢咗」、「可能转数开始冇咁快」，担心她的身体状况，心痛地表示：「咁辛苦做乜？」。

薛家燕骚前出意外影响状态？

事实上，家燕姐在演出前数日曾发生意外。她透露因天雨路滑，在公司楼下大堂不慎滑倒，整个人向前仆倒，脸孔朝下直撞地面，当场「晕一晕」，更险些撞爆鼻骨。虽然手脚无碍，但鼻翼右侧却留下明显的瘀伤及疤痕。有网民认为，这次意外可能影响了家燕姐的状态，才会在大型直播节目中出现如此罕见的口误，并纷纷留言希望她保重身体，好好休息。

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