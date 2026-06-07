《城寨英雄》RE-U昔日绯闻CP同框 陈展鹏微表情揭真实关系 胡定欣传曾称上错贼船

TVB经典剧集《城寨英雄》自2016年播出后叫好叫座，不仅横扫当年台庆颁奖礼，更将陈展鹏与胡定欣推上事业高峰，双双夺得视帝、视后宝座。剧中，「拳佬」与「刁兰」的组合深入民心，戏外亦成为观众心目中的金童玉女。然而，这段被外界看好的关系，却在2017年戛然而止，二人更一度形同陌路，甚至传出交恶。时隔多年，近日一张《城寨英雄》主角们的合照在网上流传，陈展鹏、胡定欣、袁伟豪及伍允龙等核心成员再次同框。

《城寨英雄》前绯闻情侣同场零尴尬

回顾当年，陈展鹏与胡定欣因合作《城寨英雄》及2017年的《同盟》，令绯闻传得热烈，在宣传活动上也以情侣档姿态示人，俨如公认的一对。然而，2017年3月，陈展鹏被传媒拍到驾车接载落选港姐单文柔到山顶摸黑密会，期间为了逃避追访，私家车更疑与采访车发生碰撞，最终因不小心驾驶被罚款3千元。事件曝光后，陈展鹏为了护爱，迅速撇清与胡定欣的关系，坚称「我从来冇同胡定欣拍拖」，二人更互相取消了IG追踪，关系降至冰点。有传胡定欣对此大感错愕与失望，曾向友人自责无带眼识人，感叹上错「贼船」，传出双方自此长达数年形同陌路。

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陈展鹏护爱单文柔极速割席

经历多年的风风雨雨，昔日《城寨英雄》的主角们各自迎来了人生的新篇章。陈展鹏于2018年迎娶单文柔，现育有爱女，家庭生活幸福美满。另一好兄弟「牙佬」袁伟豪同样家庭美满，与张宝儿结婚后，「升呢」成亿万驸马。至于女主角胡定欣，去年10月无预警宣布与医生男友陈健华（Akin）结婚，正式迈向人生新阶段。而「龙成虎」伍允龙坚持在动作电影圈打拼多年，终于迎来事业大爆发，凭借电影《九龙城寨之围城》中极具魅力的反派「王九」一角红爆全城，风头一时无两。

陈展鹏、胡定欣曾孖住吸金

事实上早在2024年的《澳门户外表演区预热音乐会》上，陈展鹏与胡定欣便已罕有地同台演出，当时已被外界视为关系「破冰」的讯号。如今，这张包括袁伟豪、伍允龙在内的《城寨英雄》主要班底同框合照，更像是一次「世纪大和解」的证明。照片中，陈展鹏笑容灿烂，彼此气氛融洽，昔日的绯闻情侣同场，亦丝毫不见尴尬。

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