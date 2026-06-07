吴彦祖美国豪宅曝光媲美豪华酒店 私人泳池无边际花园超奢华 老婆Lisa S.素颜出镜

吴彦祖与名模老婆Lisa S.结婚多年，育有爱女吴斐然（Raven），一家三口近年定居美国，生活幸福美满。吴彦祖经常忙于拍戏，由老婆Lisa S.照顾女儿，近日囡囡迎来13岁生日，Lisa S.要为女儿准备生日派对，她在网上发布了一段影片，记录了她为女儿筹办生日派对的忙碌过程，意外曝光了吴彦祖一家位于美国的豪宅内部装潢，与宽敞环境，其简约奢华的设计风格，引起了网友的热烈讨论。

吴彦祖老婆帮女儿准备生日派对

影片中，Lisa S.为了女儿的生日派对可谓是亲力亲为，亲手制作生日杯子蛋糕。镜头前的Lisa S.素颜上阵，穿著朴素的深色T恤，戴著黑色手套，专注地制作甜点。在搅拌浓稠的糖霜时，她还风趣地开玩笑说：「最近实在是没什么时间去健身房健身，这就当作是我的二头肌训练吧！」。除了烘焙，她还为女儿的朋友留宿做足准备，亲自准备充气床垫，更在户外泳池边准备了多把水枪，看来是为孩子们策划了一场精彩的夏日水战游戏。

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吴彦祖美国豪宅拥巨型花园

随著Lisa S.在屋内各处忙碌的身影，这座备受瞩目的豪宅内部环境也随之公开。整栋豪宅的设计以现代简约风格为主，大量采用了原木材质与自然采光，营造出温馨而高级的氛围。开放式的厨房空间极为宽敞，设有一整面墙的浅色原木橱柜，整体色调和谐统一。厨房中岛的设计，不仅提供了充足的操作空间，也成为家人朋友互动的中心。从影片中可以看到，厨房配备了专业级的嵌入式烤箱，媲美酒店级数。最令人惊艳的是，厨房的窗户外正对著一片绿油油的庭院，给人与大自然融为一体的感觉。

Lisa S.为女儿朋友留宿准备充气床垫

除了精致的厨房，豪宅的其他空间同样可圈可点。从客厅到卧室，地面均铺设了与橱柜同色系的原木地板，保持了风格的连贯性。影片的一个场景中，Lisa S.正在为派对准备充气床垫，背景中的落地木门和简洁的墙面线条，都透露出低调的奢华感。豪宅的户外空间，隐约见到一个私人游泳池，融合了自然与现代设计，体现出屋主的过人品味。吴彦祖2010年与Lisa S.结婚，二人早已是老夫老妻，吴彦祖曾表示：「老实说，结婚快十年了，我的生殖器可能是全身最干净的地方」，疑似暗示过无性婚姻。而近年Lisa S.和老公越来越似样，有网民甚至指Lisa S女生男相，指其高得离谱的发线跟吴彦祖十分相像。

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