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陈康堤首晒拍拖片贺男友黄泽林生日 网球一哥出招向陈奕迅行「外父政策」？

影视圈
更新时间：21:33 2026-06-06 HKT
发布时间：21:33 2026-06-06 HKT

陈奕迅（Eason）与徐濠萦的21岁女儿陈康堤（Constance），自今年4月大方认爱香港网球一哥黄泽林（Coleman）后，恋情一直备受关注。近日，陈康堤罕有地在Instagram的限时动态上，首度公开与男友的甜蜜影片与合照，贺男友22岁生日。二人高调「放闪」的举动，闪盲一众网民，并纷纷留言大赞小俩口非常甜蜜，为他们送上祝福。而黄泽林除了转发女友的帖文，也在IG分享感言，留言表示：「22，继续享受，系好定坏，开心就可以了。」更配上陈奕迅的歌曲《今天只做一件事》，未知是否想向「歌神」行「外父政策」？

陈康堤爱相随支持黄泽林比赛

陈康堤与黄泽林的恋情于今年2月曝光，至4月正式承认拍拖。沉浸在爱河中的陈康堤，爱得非常投入，早前在香港忙完《拉阔音乐会》后，随即化身「跟得女友」，与爸爸陈奕迅一同飞往法国，现场支持黄泽林出战法网赛事，可见黄泽林早已融入家中，并获得Eason的支持。而黄泽林近日转战英国伯明罕挑战赛，虽然最终16强止步，虽然未知女友陈康堤是否继续爱相随，但由陈康堤今日（6日）在IG分享甜蜜点滴，可见二人热恋期仍未完。

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陈康堤贺男友22岁生日甜到漏

在陈康堤分享的其中一则限时动态中，她为刚迎来22岁生日的黄泽林送上祝福，称呼对方为「22nd birthday king」，并附上一张两人脸贴脸的自拍合照，黄泽林头上更被P上可爱的皇冠图案。另一段影片中，陈康堤拿著手机对镜自拍，而黄泽林则在她身后望向窗外，随后转头对著镜头展露灿烂笑容，陈康堤更写下「to more days like these twin love ya」，情侣间的甜蜜互动羡煞旁人，也让外界看见他们稳定又温馨的感情生活。其后黄泽林也有转发女友的帖文，而自己亦出了IG帖，留言分享生日感受，更选用了陈奕迅歌曲《今天只做一件事》作配乐，相当有心思。

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