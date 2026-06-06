张家辉罕爆追关咏荷全靠一男星怂恿  被爆追求细节：我唔敢开口点算  首揭女儿想当作家遭母阻止

现年61岁的影帝张家辉，与太太关咏荷是娱乐圈中出名的恩爱夫妻，二人结缘于1992年亚视剧集《李小龙传》。近日，张家辉接受当年剧中好友吴大维的访问重温往事，吴大维大爆原来自己正是这对巨星夫妻的「媒人」，并揭当年张家辉追求关咏荷的内幕，指这名影帝非常怕丑，显出极罕有少男的一面。

吴大维推波助澜助张家辉求爱

张家辉在访问中回忆，当年拍摄《李小龙传》时，自己的事业前景尚不明朗，心情颇为忧郁。相反，关咏荷已是亚视的当家花旦。在剧组前往加拿大拍摄外景期间，张家辉早已对这位「健康、老实」的女孩心生爱慕，但他坦言当时缺乏自信，迟迟不敢展开追求。

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张家辉钟意关咏荷却不敢开口

吴大维见到张家辉就想起当年张家辉追女仔的往事：「当时我们去了加拿大拍剧，他有一日找我跟我说，Dacid，该怎么办？我就说甚么该怎么办，他就说『我唔知点算呀，我好钟意佢呀』，原来他已爱上关咏荷。我就叫他去跟她说话呀，他就说『我唔敢呀』，我就叫他不要再拖，要立即行动」。在吴大维多番推波助澜下，张家辉终于鼓起勇气行动。「过了两天，他眉开眼笑的对我说『得咗喇得咗喇，佢都话钟意我呀』，我就立即恭喜他」。说到这里，张家辉笑得极甜，吴大维问他：「我可是你们的媒人吗？」，张家辉指不算，因为他和关咏荷本身已认识，但吴大维就道：「如果不是我鼓励你，你会开口讲吗？我觉得你不会」，张家辉依然是笑得像个孩子似的。

关咏荷主动向张家辉「催婚」

张家辉与关咏荷自1992年开始拍拖，但爱情长跑11年，直到2003年才正式注册结婚。原来，促成这段婚姻的关键是关咏荷。张家辉透露，两人交往多年，生活一直非常忙碌，甚至无暇整理搬家后的纸箱。直到有一天，关咏荷向他提议「我们结婚生孩子了」，他便一口答应，两人这才携手步入人生的新阶段。

张家辉对女儿扮开明又极紧张

如今，张家辉的女儿已经20岁。谈及父女关系，张家辉展现出铁汉柔情的一面。他坦言，自己内心对女儿极其紧张，但表面上却努力扮演一个开明、像朋友一样的父亲，形容这是一种微妙的关系。他又透露，女儿本身想朝作家方向发展，但被妈妈关咏荷阻止，原因是太太认为当作家谋生困难。

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