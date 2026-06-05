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佘诗曼抛廿字金句回应欺凌杨思琦传闻  不介意再合作  赞对方发展好有成功之处

影视圈
更新时间：18:11 2026-06-05 HKT
发布时间：18:11 2026-06-05 HKT

佘诗曼今日（5日）出席香港绿色日2026活动，继续为大会担任「著绿香港环保大使」，推广环保生活并呼吁大家由开冷气等生活细节开始。对于有传拍摄《无名天使3D》期间，跟郭羡妮一同欺凌杨思琦，佘诗曼今日首次回应，指「有人嘅地方就有是非，是非就未必系事实嘅全部」。

佘诗曼被传欺凌杨思琦：边得闲啫？

佘诗曼昔日主演剧集《无名天使3D》近日重播，阿佘直言记得当年拍摄打戏相当辛苦：「临开工前一个月受训学做打戏，有九成动作都亲身上阵，日日成身伤痕。」对能够完成挑战感到非常开心，若现在要再拍高强度动作戏份，则要重新练习。提到外间有传当年与郭羡妮在剧组一同欺凌杨思琦，阿佘坦言没有留意消息，并澄清指：「大家要记对白、做动作，冇时间做其他嘢！边得闲啫？放饭连饭都唔想食，只系想冲个凉。」对于外间传闻亦婉拒再作回应：「有人嘅地方就有是非，是非就未必系事实嘅全部，唔想再讲。」

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佘诗曼不介意跟杨思琦再合作

佘诗曼续指：「我哋各自都发展得好好，有自己成功之处。」对他日再与杨思琦合作则抱持开放态度：「题材啱嘅话OK！」。至于重现当年身穿泳衣的造型，一向保养冻龄外貌身型的阿佘豪言：「我随有时准备好（I'm always ready）！」但要视乎题材再作决定。

佘诗曼声带发炎

佘诗曼在活动上表示声带发炎，即使声音沙哑仍坚持出席活动，发言期间不时清喉咙才能继续。佘诗曼受访时透露早前密集与圈内朋友庆祝生日，虽然没有细数次数及未有惊喜礼物，但笑言：「食太多蛋糕太甜！」至于与ERROR梁业（肥仔）、何启华等打牌输多达四位数，阿佘笑言肥仔赢钱最多，亦未有再约牌局：「本宫身体抱恙！同埋要再练习下先！」肥仔曾得戚表示在佘妈妈心目中留下一席位，阿佘随即表示：「（佘妈）藐佢！」

佘诗曼未有新剧准备拍摄

今年下旬工作方面，佘诗曼透露未有新剧准备拍摄，只有零散拍摄工作，笑指想专心养病而非精挑剧本：「内地、香港嘅剧本都有，除非超级钟意，如果唔系唔想离开香港咁耐，有时间想多啲陪住妈妈。」

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