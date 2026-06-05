陈启泰惊爆疑转行做港铁职员  穿整齐制服月台举牌吓窒市民  网民：上车要用锦囊？

现年61岁的「百万富翁」陈启泰，早前罕有自爆曾受重度抑郁症困扰，幸好在太太的悉心照顾与陪伴下，最终成功走出阴霾，更精神奕奕地宣布全面复出娱乐圈。不过，刚刚重启演艺跑道的陈启泰，近日竟惊传疑似「转行」，引起网民热议。

陈启泰转行做港铁站务员？

今日有网民在社交平台发文，表示在港铁车站内偶遇陈启泰，更拍下多张现场照片。当时陈启泰竟然穿上了一身标准的港铁职员制服，当上站务员开工。当时他正站在熙来攘往的月台上，手上持着警告纸牌呼吁乘客不要冲门，一脸认真地协助维持候车秩序。

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陈启泰尽忠职守

相中的陈启泰表现得相当尽忠职守，面对不少经过的市民感到好奇并偷偷打量，他不仅没有露出丝毫不耐烦，反而一直保持着礼貌的微笑，态度专业又亲民。虽然在站外阳光的映照下，可以隐约见到他两侧的发鬓已经长出颇多灰白头发，但其身形依然挺拔，整体精神状态显得十分饱满极佳，风采依然。

陈启泰吓亲市民？

这组「打工照」一出，随即在网路上引发热烈讨论。不少网民起初见到照片都感到非常疑惑，有人留意到相中途人的反应笑言：「左边个女仔见到佢都吓亲！」更有其他目击网民分享，指除了见到他举牌外，还看到陈启泰在港铁站内主动为乘客揿升降机，服务非常周到。有网民就大赞他自食其力：「Respect，而家嘅香港地揾食艰难，大家都尽可能炒散。」

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网民：上车前用锦囊？

当然，更多网民是联想起他昔日主持神级节目《百万富翁》的经典形象，纷纷发挥创意留下爆笑留言：「有冇问你上车前用唔用锦囊？」、「今时今日百万富翁都系做地铁举牌」、「系咪答唔啱问题，唔畀上车㗎？」，令人忍俊不禁。

陈启泰疑拍HoyTV节目

就在大家对陈启泰是否真的转行议论纷纷之际，事件终于迎来真相。HoyTV的官方帐号亲自现身留言区，兴奋地回复指：「系陈启泰！」，间接为事件解画。相信陈启泰今次化身港铁职员并非真的转行，而是正为HoyTV拍摄全新节目。