钟景辉离世丨周润发感激King Sir提携 细数知遇之恩：佢系一位好好嘅导师、军师

香港戏剧界泰斗钟景辉（King Sir）昨早（3日）在寓所睡梦中离世，享年89岁。桃李满门的King Sir，获大批昔日演艺学院学生及演艺界后辈发文悼念。其中获钟景辉知遇之恩的周润发，接受《TVB娱乐新闻台》访问，感激伯乐King Sir，细数二人过往点滴。

周润发训练班受钟景辉引导

周润发18岁时报考艺训班时原本不予取录，在钟景辉独具慧眼下看中周润发，力排众议破格录取，缔造周润发成一代殿堂级巨星。周润发表示：「由73年入训练班到74年毕业，整整成年都系受到King Sir嘅引导啦，等我哋逐渐逐渐对戏剧嘅认识。佢系一位好好嘅先生，亦系一位好好嘅导师啦。」

周润发永远怀念King Sir

周润发开始实习时，演出过钟景辉不少作品：「都有拍佢好多...好似做衙差呀，实习嘅时候做啲《清宫残梦》。到后期我哋去做《花心大丈夫》啊，都系King Sir做导演嘅。」周润发对钟景辉离世感到不舍：「好怀念呢位咁好嘅导师，佢系一位好好嘅军师。希望King Sir一路好走。永远永远的怀念。」

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过往钟景辉曾在访问中提及周润发，表示：「当年呢，佢系对戏剧嘅认识唔系太深、唔系太多啦。而且对读对白啊等等呢，都冇乜经验嘅。所以佢嚟考嘅时候呢，就变咗表现唔系话真系好理想。甚至当时个会呢，就决定都或者唔收佢」。

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钟景辉睇中周润发潜质

不过钟景辉睇中周润发外表高大有潜质：「但系我睇吓，哗！呢个人，个高度又几好，同埋个样又喺当时嚟讲，都系好后生，有返咁上下高度，咁靓仔，将来应该有啲机会，同埋我亦都睇到佢有多少潜质。虽然佢未识得点样去运用佢自己嘅潜质，同埋佢冇一啲技巧去帮佢自己去点样去表达。」

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