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陈小春大仔Jasper遭全天候拍片监控？应采儿化身「经理人」管理细节曝光 天才儿子秒学手语

影视圈
更新时间：13:00 2026-06-05 HKT
发布时间：13:00 2026-06-05 HKT

陈小春与应采儿的爱子陈昊廷（前名陈胤捷；Jasper），昔日跟随父亲参加内地真人骚《爸爸去哪儿》时，以其软萌可爱的形象深入民心。转眼间，这位备受瞩目的「星二代」不经不觉已经13岁，变成一位即将负笈英国升读初中一年级的少年。随著年纪渐长，Jasper陈昊廷不仅在外型上褪去了昔日的稚气，早前更投身社会公益活动。不过近日一段花絮片流出，网民发现Jasper陈昊廷，全程被妈妈应采儿严密监管，尽管是拍摄公益短片，应采儿对囝囝的一举一动，也要跟著她的指示，虎妈行为不言而喻。

「虎妈」应采儿变全能经理人

近日一段Jasper陈昊廷拍摄公益宣传片的花絮在网上流传，影片中应采儿化身「全能妈妈兼经理人」，全程贴身陪伴儿子开工，紧张之情溢于言表。从出门前的服装搭配，到拍摄现场的发型整理，她都亲力亲为，无微不至。当Jasper陈昊廷准备拍摄时，她化身专属造型师，细心为他整理衣裤的每一处细节；当导演指导囝囝时，她又变成最专业的「侧拍摄影师」，举起手机记录下儿子工作的每一个瞬间，在Jasper陈昊廷的身边，总会有著妈妈应采儿的身影。

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Jasper陈昊廷深具手语天分

在影片中，Jasper陈昊廷不仅亲自拿起摄录机体验摄影师的角色，更令人惊喜的是，他为了这次活动特意学习了手语。在咖啡店里，Jasper陈昊廷认真地向听障咖啡师学习「早上好」、「咖啡」等手语词汇，努力跨越沟通障碍。此外，他更展现出超强的语言天赋，除了本身精通的多国语言外，在现场用流利的英语，与外籍人士交流更是完全零难度。活动尾声，Jasper在舞台上全英语主持，台风稳健充满自信，网民纷纷大赞他语言能力出众。

父母要求Jasper陈昊廷中英数达A级

Jasper陈昊廷之所以品学兼优，多才多艺，背后其实隐藏著极高的自我要求与家庭期望。外界往往以为星二代的生活轻松无忧，但Jasper陈昊廷近日接受访问时却大吐苦水，自揭求学之路充满极大压力，并将「虎妈」的严格要求放在了枱面上。他面带无奈地形容，父母在学业上的要求极度严苛，甚至到了「恐怖」的程度，包括中文、英文及数学三科的核心主科成绩，必须全数考获A级或以上的拔尖分数，Jasper陈昊廷在成长路上，面对不少压力。

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