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陈展鹏复式独立屋睡房曝光 单文柔为6岁女儿打造超豪成长空间 奢华儿童家私价值不菲

影视圈
更新时间：10:00 2026-06-05 HKT
发布时间：10:00 2026-06-05 HKT

视帝陈展鹏早前一家三口搬到复式独立屋，女儿「小猪比」陈诺瑶（Quinta）转眼间已经6岁，拥有自己的房间。近日，陈展鹏的太太单文柔（Phoebe）在社交平台曝光囡囡的睡房，分享母女日常，房内充满成长气息的装潢，当中的家私意外成为焦点。

单文柔为女儿打造优质环境

单文柔在帖文中留言：「书枱前，慢慢学会世界的答案，睡床里，安心做回小朋友。成长不只是学会，一个空间承载成长，被温柔接住每一天。」从单文柔分享的照片所见，女儿「小猪比」的睡床上，有一个印有「小猪比」可爱睡脸的特色抱枕。而房间的布置简洁实用，以白色和原木色为主调，营造出一个舒适温馨的成长环境。

最引人注目的是「小猪比」的书枱和睡床，见到一张专业的儿童升降书枱，并配备一张人体工学设计座椅，书枱上整齐地放著画笔和功课，充满学习氛围。原来单文柔所拣选的儿童家私，相信是来自德国的知名儿童家私品牌Paidi，虽然帖文中未有透露价钱，但根据品牌定位，相信价格不菲。

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陈展鹏化身「暖男爸爸」

此外，陈展鹏趁著炎炎夏日带同女儿小猪比享受天伦乐，两父女一同出海消暑。影片中，见到陈展鹏化身「暖男爸爸」，全程在水中守护在旁，满眼宠溺为囡囡扶住直立板。

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陈展鹏两父女出海解暑

而年纪小小的小猪比尽显运动天份，穿上救生衣的她，站在直立板上企得稳健，平衡感十足。小猪比熟练地挥动著比自己还高的桨，有模有样地左右划水，动作流畅，毫不怯场，全程面露笑容，玩得非常开心。陈展鹏留言：「呢几日真系好热，真系需要解解暑，期待今年再出海玩过」。

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