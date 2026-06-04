李子雄为海南警方拍宣传片剧情离奇？被绑架后用诈骗App呃绑匪 结局神反转笑料百出

66岁的李子雄近年将事业重心移往内地，不仅演艺事业有声有色，更因投资有道而身家丰厚。最近，他为海南警方拍摄的一部反诈骗宣传片，在网上引起热议。影片中，他饰演一位被绑架的富商，但剧情峰回路转，未到最后也不知道剧情发展，短短几分钟已经笑料百出，吸引观众追看外，更容易将资讯记入脑，加上网上的评论及多次转发，令防诈骗信息大为广传，网民纷纷赞影片高质素及李子雄的精湛演技。

李子雄拍摄防诈骗宣传片疯传

该部海南警方的宣传片，颠覆了传统警匪片的沉闷框架。影片开头，李子雄双手被粗绳绑在废弃工厂的椅子上，不停被两名绑匪殴打，逼他透露一些讯息，正当观众以为这是一场生死交锋时，第一个「反高潮」瞬间爆发，两名绑匪原来一直忘记要逼问甚么。随后绑匪终于切入正题，强迫李子雄打电话给太太索要天价赎金。面对生命威胁，朽子雄不仅毫无惧色，下一秒竟然直接轻松挣脱了身上的麻绳，瞬间「反客为主」，从人质摇身一变成为人生导师，开始对两名年轻绑匪疯狂说教。他语重心长地狠批：「现在搞绑架？这根本是高风险、低回报的『夕阳产业』！到处都是天罗地网，你们这样搞是没有前途的！」正当观众和两名绑匪都以为大佬要劝他们金盆洗手、改邪归正时，剧情迎来了最荒谬的终极大反转。李子雄话锋一转，眼神突然变得极度贪婪且自信，接著他竟然从口袋里拿出手机，开始向这两个绑匪疯狂推销一个号称「稳赚不赔、年化报酬率高达380%」的内部投资App。两名绑匪竟然被彻底洗脑，不仅赎金没拿到，还乖乖把自己口袋里的积蓄全数奉上，投资了这个假App，上演了一场超爆笑的「骗上骗」戏码。

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网民赞剧情结局峰回路转

影片的成功，不仅在于其创新的叙事手法，更在于李子雄精湛的演技。他在剧中轻松驾驭了人质和诈骗犯两个角色，表情丰富，金句频出，例如「古惑仔不用脑，一世都系古惑仔」，让观众印象深刻。片中最出人意表，是其中一位绑匪报警声称被诈骗，想不到拍档竟是卧底，结局是绯匪和诈骗犯相继被捕，邪不能胜正。

李子雄与妻儿居于三层独立屋

现实中的李子雄，近年已从昔日定居的北京搬到海南，并斥资超过500万人民币，购入一幢三层高的独立屋，环境极尽奢华，不仅有前后花园和独立车位，内部装潢更是气派。一楼设有宽敞的客厅与厨房，而二楼的三间睡房均配备大型露台，足不出户便能欣赏到海南的明媚风光。事业有成、生活富足的李子雄，家庭生活也同样美满，他与比自己年轻20岁、有「回族第一美女」之称的老婆王雅琦，于2010年结婚，两人育有一名8岁的儿子，虽然儿子曾罹患罕见的妥瑞症，但在夫妻二人的悉心照料、改善饮食及药物控制下，情况已大为好转。

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