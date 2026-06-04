王祖蓝广西拍片清场爆公关灾难？ 食客惨被赶走极不满：这么大排场 文旅局急解话

46岁的王祖蓝，日前应邀到广西玉林，宣传地道美食，在一间人气粉面店进行拍摄期间，竟爆出「清场」风波。事缘有网民在社交平台发帖，指控王祖蓝团队「耍大牌」，要求店内正在用餐的食客先行离开，将一班食客赶走，事件迅速在网络上发酵，引发大量讨论。

王祖蓝内地拍片引发「清场」风波

事发时王祖蓝与工作人员进入一间装潢朴素的粉面店，同行艺人还有在《正义女神》饰演「高成彬」的刘倬昕。店内空间狭小，当时仍有不少顾客正在用餐。片中一名疑似是工作人员的女子，对著正在拍摄的食客说：「吃粉先出去」。这段对话让发布影片的网民，感到非常不满，他发帖表示「王祖蓝这么大排场，来玉林吃个粉都要清场。」影片一出，即引来不少负评，矛头直指王祖蓝。

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内地文旅局道歉为事件降温

随著舆论愈演愈烈，广西玉林市玉州区文化体育和旅游局，于6月3日晚上发出官方通报，为事件紧急降温。通报中承认，王祖蓝是应邀到玉州区宣传推广本地特色美食文化。当局解释，拍摄前工作组已与店家充分沟通，并获其同意，由于店舖空间较小，故实行「分区管理」，明确划分出拍摄区与正常就餐区，确保食客能正常用餐，并强调「并未作清场安排」。至于为何会发生影片中的一幕，通报解释是因拍摄时围观市民众多，该局一名工作人员出于安全及拍摄便利的考虑，请求食客配合，「但因沟通方式简单、举措不当，引起误解」。当局对此深表歉意，并表示已对该名工作人员进行严肃批评教育。这份通报澄清了「清场」行径，并非王祖蓝本人的要求。

「隐形富豪」王祖蓝曾购入逾亿元豪宅

王祖蓝近年成功从艺人转型为娱乐公司老板。他现时的事业重心放在内地制作「儿童音乐剧」，同时他又经常与太太李亚男拍住吸金，更进军饮食业，身家丰厚。他对投资「砖头」亦非常有心得，曾豪花逾1.1亿港元、以太太李亚男名义购入大埔白石角逸珑湾II顶层特色户，该豪宅坐拥180度无敌海景的大露台，他平日可坐在吊椅上呆坐一个下午，生活舒适写意，相当懂得享受。

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