李泳豪揭李家鼎坚持独居原因 首爆父亲营养不良：健康真系唔好 感激《爱回家》女星煲汤送鼎爷

最近城中热话离不开李氏家族的决裂风波，其中81岁李家鼎（鼎爷）的健康状况更是成为全城焦点。早前鼎爷身形大幅消瘦，犹如纸片般单薄，令外界忧心忡忡。幼子李泳豪授权电台播出声带，透露父亲早前营养不良。为求安心，泳豪火速安排老父入院接受全面且深度的医学检验。庆幸的是，报告显示除了长者常见的轻微退化外，五脏六腑并无大碍，算是不幸中之大幸。

李泳豪解决鼎爷营养不良问题

李泳豪坦言，李家鼎早前身体的确「唔系咁好」，又攰又营养不良，幸好现时情况已经回稳并陆续向好。李泳豪透露，由于老人家有时会像小孩般固执，偏爱烤肉如烧味等高脂食物，对绿叶植物相当抗拒，李泳豪夫妇便采取「软硬兼施」的策略。太太负责钻研合老爷胃口的美馔，同时严格督促他必须吞下大量高纤维蔬果；李泳豪则从旁剖析偏食的严重后果。在两人日夜悉心监督与调理下，鼎爷顺利解决营养不良危机，体能正逐步重回正轨，但仍要持续耐心调养。

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李家鼎坚持独居

尽管大病初愈，性格倔强的鼎爷却坚拒与子媳同住，执意维持独居生活。泳豪解释，父亲暂时渴望保持独立，不愿成为任何人的包袱。鼎爷期盼借由独处来重新锻炼日常生活技能，坚持「凡事亲力亲为」，极力避免对旁人产生过度依赖：「佢而家都想自己一个人住，因为佢住嘅附近都有啲亲戚喺度，如果我哋去开工嘅时候，亲戚就会过去帮手照顾佢。咁我爹地亦唔想太多人照顾佢，佢都想仲系自己练习番好多嘢，尽量唔想依赖人。咁我都有同佢讲过，迟啲等你OK嘅，我哋亦都可能会请个工人。」

李泳豪多谢汤盈盈为鼎爷煲汤

另外，李泳豪特别提到《爱·回家》剧组如同一个温暖的避风港，上下皆对鼎爷的状况表达了深切关心。同剧演员汤盈盈更是不时主动熬制滋补老火靓汤：「其实《爱回家》啲同事都好帮手，好似汤盈盈有阵时都会煲啲靓汤，叫我攞畀阿爷饮，个个都好关心鼎爷」。李泳豪亦透过今次机会，向全港市民以至海外支持他们的朋友致谢，他感恩大众在风雨飘摇之际，依然对他们父子俩以及其太太给予无限量的支持与鼓励，这份厚爱令他们铭记于心。

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