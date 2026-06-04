爱回家｜「素素」乞人憎过《真情》May May？古佩玲「风素CP照」负评如潮：上咗太空唔好返

处境剧《爱回家之开心速递》一直深受观众欢迎，虽然即将于7月迎来了大结局，但剧中各对CP组合发展，仍是网民热议的话题。然而，近期由陈浚霆饰演的「风少」与古佩玲饰演的「素素」所组成的「风素CP」，却似乎未能赢得观众欢心。近日古佩玲在社交平台分享了两张与陈浚霆身穿太空衣的剧照，并配文写道：「今晚上咗太空」，预告两人在当晚的剧情中将迎来一场超现实的「太空之旅」。没想到帖文一出，却意外引发了大量负评。

网民希望「素素」上太空不要回来

网民对「风素CP」及「素素」这个角色相当不满，更激动地留言要求他们上太空后不要回来：「如果编剧将你哋两个写上外太空唔再返落嚟，爱回家应该可以唔使收皮」、「强烈建议去到太空唔好返地球」。更有观众直言：「希望大结局唔会见到你，又或者由依家开始都唔会再见到你就最好」。最引人注目的是，有网民将「素素」与经典剧集《真情》中，由马蹄露饰演的极致反派「May May」相提并论，形容「素素」一角的不讨好程度拍得住真情「May May」。

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「风素CP」感情线单薄突兀

回顾「素素」近年来的角色转变与感情线发展，其实不难发现观众好感度流失的原因。自从安排「素素」搬入熊家成为租客后，其戏分顿时大幅增加，剧情更硬生生将她与风少凑成一对。这段「风素恋」的发展，互动化学作用欠奉，网民更称「睇得好尴尬」。「素素」一角过度曝光，加上强推「风少」与「素素」的感情线。不但未能让角色成功入屋，反而令观众产生视觉疲劳。

「素素」搬入熊家惹争议

回顾「素素」一角，于2021年最早出场时，曾加入了「天才联盟补习社」，之后更做起了占卜、星座的生意。随后剧情交代了她身为孤儿的背景，以及从小沉迷塔罗和神秘学的性格。当时她因发现自己有「特异体质」，便深信自己是流落地球的「外星人」，更一度误认熊心如（苏韵姿饰）为「外星同胞」闹出笑话。本来这神经质设定尚算有趣，但如今为配合「风素恋」，加上近日香港有航天员上太空，突兀地加入「风少」幻想带「素素」上太空，却弄巧反拙，引发公关灾难。

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