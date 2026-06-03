何鸿燊四房成员齐集何猷君世纪婚礼 四太梁安琪母亲罕露面 超欣性感现身 超盈女儿拍掌猷亨献唱

已故赌王何鸿燊的四房儿子何猷君，与内地超模奚梦瑶结婚7年，日前两人终于在法国的世界文化遗产圣米歇尔山城堡，补办了一场梦幻世纪婚礼。何猷君斥资逾亿元兑现豪华婚礼承诺，加上一双宝贝儿女化身小花童见证父母互许终身，场面温馨浪漫。除了何猷君与奚梦瑶一对主角，四房家族成员的盛装出席亦成为全场焦点。

何超盈带可爱女儿同行

婚宴当日，身为大家姐的何超盈满场飞，喜悦之情溢于言表。她染了一头抢眼的亮丽金发，在人群中极具辨识度，配上精致妆容，全晚明艳照人，散发出耀眼星味。而她即将的七岁爱女辛千觅亦有同行，小女孩在台下看得相当投入，更被镜头捕捉到为舅父舅母开心拍掌的可爱模样，十分讨喜。

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何猷亨上台献唱

至于二哥何猷亨则以一身笔挺的黑色西装型格亮相。为了贺弟弟小登科，他更不惜大开金口，亲自上台高歌一曲助兴。此举不但将现场气氛推向高潮，更尽显两人深厚的骨肉情谊。

何超欣换多套靓裙展健康性感

四房𡥧女何超欣同样是全场闪光灯的捕猎对象。靓绝全场的她为这场盛宴准备了多套华丽晚装，席间更不经意地散发出健康性感的女人味，尤其是一双白滑修长的美腿格外夺目，尽展大家闺秀的独特魅力。

何猷君外婆罕曝光

此外，何猷君的年迈外婆（即四太梁安琪的母亲）亦不辞劳苦远赴欧洲观礼。虽然老人家已年过80，但依然精神矍铄、面容慈祥。她以一身极具气派的打扮示人，举手投足间尽显名门望族的雍容华贵，抢镜程度绝对不输一众年轻后辈，为这场家族盛事增添了不少温馨与份量。

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